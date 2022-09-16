Сильвестр Сталоне, Сергей Шнуров, Глюкоза в программе «Светская хроника»

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Звездные марафоны – желание поделиться опытом или легкий способ заработать? Почему Ксению Бородину раскритиковали в Интернете? На что собирала деньги Наташа Королева? Как на самом деле похудела визажист Гоар Аветисян? Почему некоторые обвиняют Анфису Чехову в обмане своих поклонников? Сколько стоят советы от знаменитостей? И почему люди готовы отдать последние деньги ради чата со звездой?

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