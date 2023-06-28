«Симфобаттл»: В Омске пройдет уникальная «битва» симфонических оркестров, претендующая на место в Книге рекордов России

При поддержке Министерства культуры Омской области и Омской филармонии в эти выходные, 1 и 2 июля, в рамках омского open-air фестиваля «СимфоПарк» впервые в России состоится необычное музыкальное событие – битва симфонических оркестров СИМФОБАТТЛ. Зрители смогут наблюдать за настоящим «музыкальным поединком», участниками которого станут два полноформатных симфонических оркестра: Омский академический симфонический оркестр и Симфонический оркестр Ленинградской области. Зрителей ждет настоящее зажигательное шоу, которое по праву претендует на место в книге рекордов России.

Битва симфонических оркестров СИМФОБАТТЛ станет кульминационным событием open-air фестиваля «Большой симфонический парк» («СимфоПарк»), который проводится в Омске уже 8-й год и успел полюбиться жителям и гостям города. Специально для этого мероприятия в парке «На Королёва» будут возведены две сцены, на которых музыканты «сразятся» в исполнении как классического оперного и балетного репертуара, так и современных музыкальных композиций – саундтреков из популярных кинофильмов, арий из мировых мюзиклов и рок-хитов. Оркестры будут играть попеременно и дополнять друг друга, обмениваться дирижерами, артистами и солистами, устраивать музыкальные шутки и провокации.

В дополнение к СИМФОБАТТЛУ каждый из оркестров представит собственную программу.

Помимо оркестрантов, на сцену выйдут приглашенные звезды: солисты Мариинского театра Ольга Пудова и Борис Степанов, солист московской «Геликон-оперы» Дмитрий Янковский, солистка «Москонцерта» Анастасия Ушакова, джазовая певица Этери Бериашвили и солистка Омской филармонии Анастасия Колотова. Ведущие программы – Юрий Балтычев и Яна Леонтьева (Санкт-Петербург).

Подробнее об участниках СИМФОБАТТЛА:

Дмитрий Васильев – художественный руководитель и дирижер Омского академического симфонического оркестра, заслуженный деятель культуры Омской области. Известен своими необычными интерпретациями музыки совершенно полярных стилей, от Моцарта и Чайковского до Джона Корильяно и «Гражданской обороны». В 1997 г. в возрасте 24 лет стал самым молодым главным дирижером симфонического оркестра в России.



Михаил Голиков – художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области, народный артист Республики Кабардино-Балкария. Новатор и смелый экспериментатор, активно занимается популяризацией классической музыки среди детской и молодежной аудитории, руководит Санкт-Петербургской государственной филармонией для детей и юношества.

– художественный руководитель и дирижер Омского академического симфонического оркестра, заслуженный деятель культуры Омской области. Известен своими необычными интерпретациями музыки совершенно полярных стилей, от Моцарта и Чайковского до Джона Корильяно и «Гражданской обороны». В 1997 г. в возрасте 24 лет стал самым молодым главным дирижером симфонического оркестра в России. – художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области, народный артист Республики Кабардино-Балкария. Новатор и смелый экспериментатор, активно занимается популяризацией классической музыки среди детской и молодежной аудитории, руководит Санкт-Петербургской государственной филармонией для детей и юношества. Ольга Пудова (сопрано) – солистка оперных трупп Большого театра (Москва) и Мариинского театра (Санкт-Петербург). В качестве приглашенной «звезды» с успехом выступает на сцене самых известных театров мира.

– солистка оперных трупп Большого театра (Москва) и Мариинского театра (Санкт-Петербург). В качестве приглашенной «звезды» с успехом выступает на сцене самых известных театров мира. Борис Степанов (тенор) – молодой и амбициозный артист, обладающий, по мнению прессы, «утонченной музыкальностью, прекрасным и ровным тембром и элегантностью фразировки». Солист Мариинского театра (Санкт-Петербург).

– молодой и амбициозный артист, обладающий, по мнению прессы, «утонченной музыкальностью, прекрасным и ровным тембром и элегантностью фразировки». Солист Мариинского театра (Санкт-Петербург). Дмитрий Янковский (баритон) – оперный и эстрадный певец, солист московского театра «Геликон-опера», участник мюзиклов с мировым именем и проекта «Голос».

– оперный и эстрадный певец, солист московского театра «Геликон-опера», участник мюзиклов с мировым именем и проекта «Голос». Анастасия Ушакова (виолончель) – солистка «Москонцерта», молодая талантливая исполнительница, лауреат Международного юношеского конкурса им. Чайковского. Создательница популярного сообщества «Царство виолончели».

– солистка «Москонцерта», молодая талантливая исполнительница, лауреат Международного юношеского конкурса им. Чайковского. Создательница популярного сообщества «Царство виолончели». Этери Бериашвили – джазовая певица, известная по всей России благодаря главной роли в мюзикле «Mamma Mia!». Ее чарующий, магнетический, бархатный голос дарит слушателям возможность прочувствовать все оттенки человеческих чувств и настроений.

– джазовая певица, известная по всей России благодаря главной роли в мюзикле «Mamma Mia!». Ее чарующий, магнетический, бархатный голос дарит слушателям возможность прочувствовать все оттенки человеческих чувств и настроений. Анастасия Колотова (сопрано) – солистка Омской филармонии, лауреат международных музыкальных конкурсов. Имеет достаточно большой и разнообразный репертуар, в котором преобладают зарубежные арии и русские романсы.

Когда? 1 июля в 9:00, 2 июля в 19:00.

Где? Омск, пр. Королева, 20/1.

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