Симфонический марафон: итоги 83‑го сезона МГАСО и планы на запись

Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) официально закрыл 83‑й концертный сезон. Начавшись масштабным празднованием 100‑летия Бориса Чайковского в Концертном зале имени П. И. Чайковского, сезон финишировал путешествием по операм Моцарта в Зале Зарядье. Между этими двумя точками — целая вселенная музыки, гастролей, премьер и человеческих историй.

Слово художественного руководителя

Иван Никифорчин, возглавляющий коллектив, так охарактеризовал прошедший год: «83‑й сезон закончен. Замечательно то, что в оркестре царит по-настоящему человеческая, дружеская, тёплая атмосфера с равнозначным профессионализмом каждого из музыкантов. Оркестр живёт в этой атмосфере благодаря качественному административному штату и гастролям. Уверен, что нас ждут впереди большие свершения — как творческие, так и стратегические».

Абонементы и маэстро

В этом сезоне МГАСО представил два именных абонемента Московской филармонии — в залах Чайковского и Рахманинова. За дирижёрским пультом сменяли друг друга как российские, так и зарубежные маэстро: сам Иван Никифорчин, Фабио Мастранджело, Кристиан Кнапп, Антон Гришанин, Алексей Верещагин, Димитрис Ботинис, Тимур Зангиев, Ариф Дадашев, Алексей Рубин, Ярослав Забояркин, Фёдор Безносиков и другие.

Звёздный состав солистов

Партнёрами оркестра стали и признанные мэтры, и восходящие звёзды. Среди них — Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Борис Андрианов, Александр Рамм, Александр Князев, Аида Гарифуллина, Игорь Головатенко, Иван Гынгазов, Ольга Перетятько, Дмитрий Корчак, Надежда Павлова, Дмитрий Маслеев, Екатерина Мечетина, Гайк Казазян, Иван Бессонов, Нарек Ахназарян, Венера Гимадиева, Дмитрий Шишкин, Энджел Вонг, Полина Шароварова, Владимир Вишневский, Небойша Йован Живкович и многие другие. С оркестром также выступали ведущие хоровые коллективы: ГАХК России имени Юрлова, Госхор имени Свешникова, Хор Минина, Московский синодальный хор и Детский хор имени Попова.

От Омска до Сухуми

МГАСО активно гастролировал в рамках проекта Минкультуры «Всероссийские филармонические сезоны», сотрудничая с Росконцертом и реализуя собственные туры. Аплодисменты звучали в Омске, Новосибирске, Красноярске, Махачкале, Грозном, Владикавказе, Пицунде, Сухуме, Салехарде, Калининграде, Калуге, Туле и Тарусе. Не менее яркими стали выступления на фестивалях и open-air’ах: «Хибла Герзмава приглашает…», «Царицы бельканто», «Амаркорд», «Пять вечеров», VIVACELLO, Транссибирский Арт-Фестиваль и фестиваль «Кантата».

Образовательные проекты и открытость

Оркестр продолжает традицию популяризации академической музыки среди молодёжи. В 83‑м сезоне МГАСО стал резидентом II Международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала» в Салехарде. Также стартовал проект «Открытые репетиции МГАСО», который позволил студентам профильных вузов — от Консерватории до ГИТИСа и ВГИКа — попасть в закулисье, понаблюдать за репетиционным процессом и в неформальной обстановке пообщаться с Иваном Никифорчиным, дирижёрами и солистами. Кроме того, директор оркестра Ирина Шигорева провела цикл лекций об истории коллектива и public talk на тему «Современный оркестр: вызовы времени».

Награды и признание

На ежегодном общем собрании артистов и администрации были вручены награды. Почётной грамотой Министерства культуры РФ отмечен концертмейстер первых скрипок Сергей Сухобрусов. Благодарности ведомства удостоены художественный руководитель Иван Никифорчин (за вклад в проведение конкурса имени Рахманинова), директор Ирина Шигорева, артисты Виталий Веселовский, Ренат Халимдаров, Дмитрий Машко, Даниил Цветков, заведующая костюмерной Наталия Комова и начальник ХПЧ Сергей Дементьев. Памятными наградами за вклад в сохранение традиций оркестра отмечены Александра Демидова, Ольга Асташина, Наталья Батурина, Антон Плескач, Юлия Звонникова, начальник общего отдела Юлия Сиротина, заведующая костюмерной Наталия Комова и костюмер Екатерина Матросова.

Продолжение следует

Закрытие сезона для МГАСО не означает каникул. Сразу после финальных концертов оркестр, художественный руководитель Иван Никифорчин и звукорежиссёр Михаил Спасский приступили к записи Симфонии № 4 Дмитрия Шостаковича на «Тонстудии «Мосфильм». Альбом выйдет совместно с фирмой «Мелодия» на всех цифровых площадках в начале следующего, 84‑го концертного сезона.

83‑й сезон МГАСО — это не просто гастрольный график и список произведений. Это живой диалог поколений, проверка на прочность в поездках, открытость новым форматам и неизменная преданность академической традиции. И, судя по тону прощальных слов директора Ирины Шигоревой и планам на запись, коллектив вступает в новый сезон с тем же зарядом профессионализма и человеческого тепла, которые стали его визитной карточкой.