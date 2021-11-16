Симфонический молодежный оркестр Гуанчжоу (GSYO) – один из самых выдающихся ансамблей в Китае сегодня. Основанный в июле 2011 года, это первый молодежный оркестр в Китае, организованный и управляемый профессиональным оркестром – Симфоническим оркестром Гуанчжоу.

В настоящее время музыкальным руководителем GSYO является Цзин Хуан, главный дирижер симфонического оркестра Гуанчжоу, который также является членом исполнительного комитета Jeunesses Musicales International (JMI) и генеральным секретарем молодежной музыкальной культуры провинции Гуандун.

С момента создания оркестра многие музыканты оказывали поддержку его обучающим программам, среди них: Лонг Ю (музыкальный руководитель Симфонического оркестра Гуанчжоу), американский дирижер Джон Нельсон, Сиань Чжан (музыкальный руководитель Симфонического оркестра Нью-Джерси), Шао-Чиа Лю (почетный дирижер Тайваньской филармонии), Винг-си Ип (заслуженный музыкальный руководитель Гонконгской симфониетты), Чжан Гоюн (главный дирижер Шанхайской оперы) и другие знаменитые деятели. Молодых музыкантов также поддержали всемирно известный пианист Ланг Ланг и скрипач Максим Венгеров.

13 мая 2012 года GSYO впервые выступили на сцене и на сегодняшний день отыграли более 100 концертов в стране и за рубежом.

Симфонический молодежный оркестр Гуанчжоу взял на себя роль по международному культурному обмену и представляя собственную культуру Гуанчжоу, демонстрируя миру энергичный дух и художественные достижения китайской молодежи.

Официальный сайт оркестра: https://www.ymcgchina.com .

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