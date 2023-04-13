Симфоническую сказку «Лебединое озеро» в прочтении Алисы Гребенщиковой представят в Московской консерватории

16 апреля 2023 года в Рахманиновском зале Московской консерватории для детей и их родителей прозвучит прекрасная сказка на музыку П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Этот балет по праву считается жемчужиной русской классики: в его основе – сказка рыцарской эпохи, трепетная и прекрасная, наполненная множеством препятствий и испытаний, подстерегающих влюблённых. Фрагменты из бессмертного творения Петра Ильича Чайковского исполнит Камерный оркестр «Ad Parnassum» под управлением дирижера Валерия Попова, а увлекательную историю любви Зигфрида и Одетты расскажет актриса театра и кино Алиса Гребенщикова.

Оркестр «Ad Parnassum» – молодёжный коллектив, состоящий из студентов и выпускников Московской консерватории. Репертуар оркестра разнообразен: от Баха до Стравинского. Оркестр осуществил ряд проектов, среди них: Симфония №9 для струнных и баритона А. Локшина, оперные спектакли «Ревизор» В. Дашкевича и «Русалка» А. Даргомыжского.

Алиса Гребенщикова – ведущая актриса МХАТ им. М. Горького. Лауреат национальной премии «Триумф» (в молодёжной категории). Лауреат премии имени Фаины Раневской за лучшую роль в комедии. В её актёрском портфолио более 30 главных ролей в театре и кино.

Начало в 14:00.

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