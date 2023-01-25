Симфония №5 Густава Малера прозвучит в концертном зале «Зарядье»

25 января в 20:00 произойдет знаковое событие в московском музыкальном мире: МГАСО и дирижер Юстус Франтц (Германия) исполнят «Симфонию № 5» Густава Малера в рамках нового авторского цикла Зала Зарядье #малер.

Симфония № 5 обладает необычной структурой, состоит из пяти частей, объединенных композитором в три больших раздела. Сочинение было завершено в 1902 году, впервые было исполнено под управлением автора в 1904 году, и по сей день является одним из наиболее исполняемых произведений Малера. В музыке симфонии воплотилось отношение композитора к метаниям мира, которые он наблюдал на рубеже XIX и XX столетий, и которые, как ни странно, очень созвучны слушателям сегодня.

Многие музыковеды называют Пятую симфонию распутьем в творчестве Малера, который в ее необычной структуре нащупывает новые выразительные средства для того, чтобы позднее создать Шестую. Эмоциональным материалом для сочинения Пятой симфонии послужила мощнейшая трансформация в сознании Малера, когда он оказался на волосок от смерти, и выжил только благодаря профессионализму врачей.

Новый авторский цикл Зала Зарядье #малер позволил слушателям в течение одного концертного сезона познакомиться со всеми симфониями величайшего композитора. Выбор МГАСО для исполнения Пятой симфонии не случаен: яркая веха в истории Московского государственного академического симфонического оркестра - грандиозный монографический цикл Густава Малера, за который бывший художественный руководитель и главный дирижер МГАСО Павел Коган стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации в 1997 году.

Юстус Франтц – известный европейский дирижер. Маэстро - уроженец Польши, однако большая часть профессиональной деятельности Франтца тесно связана с Германией. Франтц прошел непростой путь дирижера и пианиста. В качестве дирижера Франтц выступал с филармоническими оркестрами Вены, Мюнхена, Осаки (Япония), Дурбана (ЮАР), Лондонскими симфоническим и филармоническим оркестрами, Парижским оркестром, Оркестром Цюрихского тонхалле, Симфоническим оркестром Итальянского радио и телевидения, Кливлендским оркестром, оркестрами Sinfonia Varsovia (Варшава) и Philharmonia Hungarica (Марль, Германия), коллективами из России, Румынии, Болгарии, Литвы, Армении, Грузии, Китая, Японии, Южной Кореи.

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