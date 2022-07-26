Симфония на стройке и джазовые стандарты на берегу моря – новые эксперименты на «Тавриде»

25 июля в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» стартовал новый образовательный заезд, маркированный программой будущего Университета креативных индустрий, – «Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана». 293 участника из 48 регионов России, Донецкой и Луганской Народных Республик наполнили бухту Капсель классической и джазовой музыкой. Под их аккомпанемент эксперты и слушатели школы лидеров креативной экономики «Меганомика» будут работать над моделями проектов нового образования.

Арт-школа классической музыки под управлением Юрия Башмета собрала на площадке артистов симфонического оркестра, композиторов и менеджеров в сфере академического искусства. В течение недели молодые музыканты совместно с опытными наставниками будут работать над постановкой «Зарождение». Шоу классической музыки состоится 30 июля на территории строительства Университета креативных индустрий – образовательного центра, который начнет работу в 2023 году и станет ядром арт-кластера «Таврида» и флагманской организацией туристско-образовательного кластера «Таврида.АРТ» в бухте Капсель в Крыму. В программе шоу «Зарождение» прозвучат произведения классиков и композиторов нашего времени. Строительная техника станет частью сценографии, а диджейские сеты и современная хореография станут связующей нитью между брутальностью декораций и одухотворенностью классического искусства.

«Для меня «Таврида» – это всегда про эксперименты, новые идеи, творчество и необычные истории. Это как раз то место, где можно смело выйти за сложившиеся представления, даже в таких серьезных направлениях, как классическая музыка, и воплотить идеи, которые, на первый взгляд, кажутся невозможными. Мы с резидентами «Тавриды» уже играли концерт на берегу Черного моря на закате под открытым небом в окружении арт-объектов. У нас был концерт в аэропорту Домодедово. В этом году мы задумали новую историю, которая меня очень увлекает, – симфонический оркестр на действующей стройке. Сама идея появилась еще в прошлом году, когда я увидел место, где сейчас как раз строится Университет креативных индустрий. Думаю, получится очень символично – на время концерта стройка приостановится, строители рассядутся в импровизированном зрительном зале вместе с другими слушателями, которых традиционно бывает достаточно много на наших выступлениях. Всё стихнет, и польется музыка. Уверен, что это будет незабываемо. И уверен, что это очень важно, чтобы будущий Университет, его территория, стены, само пространство, насыщалось искусством уже сейчас, на этапе строительства», – рассказывает Юрий Башмет, наставник арт-школы классической музыки и обладатель премии-признания «Легенды Тавриды». В Университете креативных индустрий он возглавит музыкальное направление.

Репетиции, мастер-классы и лекции для молодых классиков проведут народный артист России, профессор Московской консерватории, почетный председатель союза композиторов России Александр Чайковский; директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко; артисты камерного ансамбля «Солисты Москвы», оркестра «Новая Россия», Академического симфонического оркестра Московской филармонии, преподаватели Московской государственной консерватории им. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных и других музыкальных вузов и сузов страны.

Арт-школа джазовой музыки под управлением Игоря Бутмана посвящена 100-летию российского джаза. Масштабное празднование этого события происходит в течение года по всей России, арт-кластер стал одной из площадок, принимающих у себя мероприятия проекта «Джаз-100». Джазовый фестиваль войдет в программу фестиваля «Таврида.АРТ», который состоится с 15 по 19 августа в Крыму. А в рамках образовательного заезда «Академия наставничества» сформирована платформа для творческого объединения, развития и обмена опытом среди джазовых музыкантов, режиссеров и менеджеров. Джазовый ансамбль и основы композиции, стандарты и импровизация – молодым джазменам предстоит плотная работа бок о бок с мэтрами: народным артистом России Игорем Бутманом и артистами его джаз-оркестра, преподавателями Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова, московской Академии джаза, РАМ им. Гнесиных и других учебных заведений.

«Джаз – это больше, чем просто музыкальное направление. Это целый мир, полный жизни и эмоций, в котором каждое мгновение неповторимо. В 2022 году мы отмечаем столетие джаза в России и посвящаем нашу арт-школу на «Тавриде» этому событию, – говорит Игорь Бутман. – Я вижу, как много сейчас прекрасных, талантливых молодых музыкантов, перед которыми стоит большая задача сохранять и приумножать достижения российского джаза в мировой культуре. Поэтому для нас, уже опытных джазменов, «Таврида» – это отличная площадка, чтобы передать свой опыт тем, кто следует за нами».

Помимо многочасовых репетиций в программе образовательного заезда «Академия наставничества» – лекции о музыкальном продюсировании, эффективном управлении и продвижении музыкальных коллективов. Эксперты на реальных кейсах раскроют секреты успешной организации концертных и фестивальных событий.

Итогом недельной работы джазовой арт-школы станет большой джазовый концерт, посвященный юбилейной дате, в котором участники «Тавриды» и их наставники выступят как один ансамбль. Он состоится 29 июля на площадке арт-кластера.

Параллельно с музыкальными арт-школами на «Тавриде» проходит школа лидеров креативной экономики «Меганомика» – образовательный проект, созданный в 2021 году как площадка для апробации образовательных программ будущего Университета креативных индустрий.

«Ключевая тема, вокруг которой будет строится работа «Меганомики» в новом сезоне, – новая парадигма в образовании, – рассказывает продюсер проекта Евгения Слепак. – Мы собрали в одном пространстве успешных представителей креативных индустрий, ректоров и проректоров высших учебных заведений, представителей региональных комитетов по делам молодёжи и СМИ. Вместе они будут искать ответ на вопрос: каким станет образование будущего в контексте происходящих изменений. Мы ставим перед собой задачу – разобраться в актуальной повестке, найти точки роста, наметить векторы движения, увидеть потенциал возможностей, заложенный в текущих сложностях».

Под руководством команды экспертов из научно-образовательного центра «Сибирский центр дизайна» НИ ТГУ во главе с Виктором Клименко участники разработают проекты решений поставленных задач и представят итоги работы в виде перфоманса.

В формате дискуссий и рабочих групп эксперты и участники будут исследовать креативную экономику как новую модель образования, проблемы современной молодежи, создание кросс-культурных проектов, формы современных художественных практик для внедрения в работу с молодежью, новые подходы в медиапространстве и другие смежные темы.

В качестве эксперимента участникам предложен образовательный формат, основанный на синтезе направлений: солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проведет лекцию на тему «Физики-лирики. Как наладить коммуникацию между гуманитарием и технарем. Создание кросс-культурных проектов», а дирижёр-стажёр Национального филармонического оркестра России Петр Гладыш преподаст мастер-класс «Дирижируй своей командой».

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