Символику «Движения первых» разработают в Академии творческих индустрий «Меганом»

17 февраля в Крыму стартует серия пилотных программ Академии творческих индустрий «Меганом». Первыми, кто познакомится с площадкой нового образовательного центра, станут участники участники Проектной мастерской Российского движения детей и молодёжи «Движения первых». В ходе интенсива они разработают дизайнерские решения, которые в дальнейшем лягут в основу фирменного стиля Движения. В роли наставников выступят эксперты-резиденты арт-кластера «Таврида». Официальное открытие Академии «Меганом» состоится в мае.

Академия творческих индустрий «Меганом» – круглогодичный образовательный центр для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий. Академия – ключевой проект арт-кластера «Таврида», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Концептуально новый подход к образованию предполагает работу с реальными проектами и командами партнеров. Ещё одна особенность – слушатели будут обучаться под наставничеством практикующих экспертов, лидеров направлений и успешных представителей индустрий.

Участниками интенсива станут более 60 ребят из разных регионов России: Москвы и Московской области, Алтайского края, Волгоградской, Брянской, Воронежской и Свердловской областей, Красноярского края, Забайкалья, Башкортостана, Якутии, Татарстана, Крыма и других. Ключевая задача, на решение которой будет направлен интенсив – разработка креативных дизайн-решений, которые станут визуальной и смысловой основой «Движения первых». Участники создадут прототипы помещений, в которых расположатся отделения Движения, макеты сувенирной продукции, атрибутики и мерча. Сопровождать их в этом процессе будут наставники – мастера и резиденты арт-кластера «Таврида». В их числе молодые, но уже опытные и успешные дизайнеры Дарья Ткачук, Феодосий Скисов, Василиса Прокопчук, Максим Крылов, Никита Истюшкин и другие.

Участники интенсива поделятся на три группы по направлениям: разработка визуальной и креативной концепции первичных отделений РДДМ; разработка дизайн-макетов сувенирной продукции Движения первых и разработка визуальной и креативной концепции атрибутики «Движения первых». После командной работы концепт по каждому из трех треков ребята представят гостям и организаторам.

Образовательный процесс будет выстроен таким образом, чтобы участники смогли, с одной стороны, усилить творческие способности и навыки дизайна, с другой стороны, поработать над развитием лидерских качеств, умения работать в команде, принимать решения и справляться с нестандартными ситуациями. Помимо этого их ждут квесты, игровые форматы, культурная программа и мотивационные сессии от звезд. Участники «Движения первых» станут первыми, кто познакомится с территорией Академии «Меганом».

Также на базе Академии творческих индустрий «Меганом» откроется первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Академия станет постоянно действующей творческой мастерской Движения, где ребята будут разрабатывать дизайн-решения для символики и атрибутов Движения, различные событий, пространств, музыкальные произведения и многое другое.

Академия «Меганом» станет одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере творческих индустрий. Молодые люди со всей страны смогут бесплатно получить профессиональное образование под наставничеством известных деятелей культуры и искусства. Так, уже к лету 2023 года в Академии планируется запуск программ по подготовке специалистов следующих направлений: музыкальный и театральный менеджмент, исполнительское искусство, индустрия моды и современные дизайн-решения, кино и анимация, медиа и диджитал, архитектура и дизайн. Образовательные программы предполагают внедрение инновационных форматов, позволяющих в короткие сроки усиливать профессиональные компетенции обучающихся и делать их конкурентоспособными специалистами с реальными кейсами в портфолио.

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