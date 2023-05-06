«Символы Москвы: история и современность» – Музей Москвы презентовал новый выставочный проект

5 мая в библиотеке №3 имени Н.А. Добролюбова при поддержке Музея Москвы и ОКЦ ЦАО прошла презентация передвижного выставочного проекта «Символы Москвы: история и современность», посвященного истории становления и развития символики города Москвы с древности до наших дней. В презентации принял участие Александр Кибовский, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы. Проект приурочен ко Дню герба и флага города Москвы — Дню памяти Святого великомученика Георгия Победоносца, который отмечается 6 мая. Посетить выставку в библиотеке или заказать экскурсию можно будет с 10 по 12 мая с 14:00 до 17:00.

Проект будет показан в московских культурных центрах и библиотеках. С 16 по 23 мая выставку примет культурный центр «Москворечье» на Каширском шоссе. Далее выставка откроется в библиотеке № 25 им. Всеволода Иванова на Врубеля.

График работы проекта:

10 — 12 мая Библиотека №3 имени Н.А. Добролюбова, Смоленская площадь, д. 13/21;

16 — 23 мая Культурный центр «Москворечье», Каширское шоссе, д. 52;

25 — 31 мая Библиотека № 25 им. Всеволода Иванова, ул. Врубеля, д. 13.

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