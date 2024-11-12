Синичкин день на ВДНХ: кормим синиц правильно

12 ноября отмечается Синичкин день. Это экологический праздник, созданный по инициативе Союза охраны птиц России. ВДНХ приглашает отпраздновать его вместе, ведь на обширной территории Выставки обитает более 70 видов пернатых, включая краснокнижных. Узнать о том, где можно встретить и чем кормить пичужек, не улетевших на зиму из Москвы, поможет «Книга птиц ВДНХ», опубликованная на официальном сайте.

Главными местами обитания птиц на ВДНХ являются каскад Каменских прудов, Шереметьевская дубрава, воздушная экотропа и парк «Останкино». Поздней осенью и зимой на ВДНХ можно увидеть синиц и дятлов, ворон, поползней, воробьев, пищух, сорок и соек, а также сов, ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников.

Подробнее познакомиться с местными пернатыми жителями, их повадками, рационом и особенностями поможет путеводитель «Книга птиц ВДНХ», она доступна на официальном сайте. Книга поможет узнать интересные факты о зимующих птицах. Например, что синицы очень прожорливы — за день они съедают больше корма, чем весят сами. Нарядной красной грудкой могут похвастаться только самцы снегирей, а у самочек она серая. Рябинники не умеют ходить по земле, поэтому передвигаются частыми мелкими прыжками. Поползни любят прятать еду в тайниках — в одном месте эти птицы могут хранить до 1,5 килограмма запасов.

Самые многочисленные водоплавающие, зимующие на ВДНХ, — кряквы. Самцов этих уток можно узнать по блестящим темно-зеленым голове и шее, а самок — по сочетанию черных, бурых и рыжих тонов в оперении. Другая узнаваемая утка — огарь — обладает характерной ярко-рыжей окраской. Во время зимовки огари сбиваются в группы с другими видами пернатых, а во время гнездования они образуют очень крепкие семейные союзы.

Птицы, остающиеся на зимовку, испытывают сложности с поиском корма, поэтому их необходимо подкармливать. Помочь пернатым можно, принося полезную для них еду. На территории парка «Останкино» расположено более десяти стационарных кормушек, в которых можно оставить гостинцы для крылатых друзей. Большая часть расположена в окрестностях Садового пруда. Ознакомиться с картой кормушек можно на сайте ВДНХ.

Важно помнить, что птиц нельзя кормить чипсами, свежим ржаным и белым хлебом, пшеном, солеными семечками и сладкой сдобой. Лучше класть в кормушки семечки, свежие или сушеные фрукты и ягоды, овсяные хлопья, ячменные и пшеничные зерна. А синицы, как это ни странно, очень любят несоленое сало и сливочное масло.

Угощение для водоплавающих птиц, таких как кряквы, огари и утки-мандаринки, можно приобрести в вендинговых автоматах, установленных на Садовом и Дворцовом прудах в парке «Останкино». Специализированный корм пойдет на пользу пернатым обитателям Главной выставки страны и поможет сохранить экологию водоемов.

ВДНХ — одна из главных достопримечательностей столицы. Это крупный международный выставочный центр, музейный город и современная площадка для просвещения и отдыха горожан и туристов. Здесь проводят множество важных культурных, научных и экономических мероприятий, которые посещают десятки тысяч человек. Общая площадь территории выставки составляет более 325 гектаров. В этом году Главной выставке страны исполнилось 85 лет.