«Синяя птица» открывает новый сезон

13 ноября в 18:00 на телеканале «Россия» – новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», который уже в девятый раз соберет под своё крыло самых одаренных детей со всей страны. Более 30 новых ярких участников готовы заявить о своем таланте и сделать шаг навстречу мечте.

«Синяя птица» – уникальный конкурс, который не имеет в мире аналогов на телевидении. Его цель – найти и представить зрителям удивительных детей, которые живут в разных уголках России и занимаются теми видами искусства, в которых наша страна – первая в мире: балет, академическое пение, инструментальное исполнение, художественная гимнастика, цирковое искусство, актерское мастерство, народное творчество. Но не только классические традиции – на сцене будут и суперсовременные жанры. Участники будут петь, танцевать, играть на самых разных музыкальных инструментах, выполнять сложнейшие трюки. Вместе с детьми на сцену, как и раньше, выйдут знаменитые артисты – от легендарных звезд до супермодных молодых исполнителей.

В жюри — народные артисты России ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актеры театра и кино Марина Неёлова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Свой выбор смогут сделать и телезрители.

Дарья Златопольская: «Цель нашего конкурса всегда была в самих детях. Нам важно, прежде всего, найти талант и понять, чем живет маленький человек, какова его мечта. Все дети, которые приходят на «Синюю птицу», очень много трудятся, чтобы их мечта стала реальностью. А мы стараемся им чуть-чуть указать направление, на конкурсе они могут встретить того наставника, который дальше поможет им реализовывать дар, изначально данный Богом. Для меня и в этом году, и во все предыдущие годы самое главное, чтобы в ребенке была сила мечты и надежды, и не просто желание, чтобы его показали по телевизору, а действительно потребность сказать свое слово в искусстве, в культуре, сделать что-то, чем потом будет гордиться вся страна».

Первый сезон конкурса вышел на телеканале «Россия» в 2015 году и сразу же завоевал любовь и признание миллионов телезрителей. За 8 лет участниками проекта стали более 400 одаренных детей из самых разных уголков страны. Идея создания на телевидении программы уникального формата принадлежит Дарье Златопольской – бессменной ведущей проекта. Но практически сразу после выхода шоу вышло за рамки творческого конкурса. «Синяя птица» стала одной большой семьей для всех участников. Семьей, которая любит, оберегает, гордится и заботится о каждом своем подопечном. Творческая команда проекта дала успешный старт талантливым детям и пристально следит за их взлетом: многие добились невероятных результатов, а некоторые стали звездами мировой величины. Пианист Иван Бессонов, финалист второго сезона «Синей птицы», в 2018-м году победил на конкурсе классического «Евровидения» для молодых музыкантов, став первым россиянином, выигравшим это престижное состязание. Гимнастка Виктория Листунова, участница пятого сезона, завоевала золотую медаль по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Вита Корниенко активно снимается в кино, сыграла в двух фильмах, номинированных на премию «Золотой орел». Успешно развивается и актерская карьера Лизы Бугуловой: она играет в Большом театре, снимается в кино и сериалах.

За 8 лет существования «Синяя птица» не боялась перемен: изобретались новые правила, головокружительные номера, оригинальные форматы. В 2020 году было решено отдать всю власть талантам! Конкурсанты не просто выступали на сцене, а участвовали в создании программы. Так, юные дарования даже сами выбрали «своего» члена жюри – Диму Билана. Кроме того, у проекта появилась новая студия с невероятным дизайном и безграничными возможностями световых решений. Но «Синяя птица» — это не только дети. За каждым талантливым ребенком стоит не менее талантливый наставник. В благодарность за их труд «Синяя птица» учредила грант для педагогов.

Постоянный член жюри с самого первого сезона ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, премьер Большого театра Николай Цискаридзе: «Самое главное в нашей программе – выявить способности тех детей, которые в дальнейшем станут большими мастерами, чего мы все очень хотим. Я много раз говорил, что все члены нашего жюри сами были вундеркиндами, прошли детские конкурсы, победы и своей карьерой подтвердили детские награды. Нам не надо объяснять, что такое успех, поэтому мы выбираем тех, у кого есть очень большие перспективы».

В финальном гала-концерте юные таланты выходят на сцену вместе с большими артистами. «Это не просто программа, где выступают дети, а особый опыт, когда они выходят на сцену со взрослыми состоявшимися артистами. А те, в свою очередь, не просто в первый раз видят ребенка на площадке, а вместе с ним готовят номер», – рассказывает Дарья Златопольская. Финальный концерт «Синей птицы» по сложившейся традиции накануне Нового года дарит зрителям настоящий праздник, удивительное по красоте представление, неожиданные встречи, незабываемые эмоции. На сцене вместе с участниками в разных сезонах выступали как молодые звезды: Данила Козловский, Александр Петров, Елизавета Боярская так и настоящие легенды: Александра Пахмутова, Инна Чурикова, Юрий Башмет, Александр Зацепин, Светлана Захарова, Евгений Крылатов, Евгений Евтушенко, Олег Попов. Побывал на сцене проекта даже Жерар Депардье.

Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» – обладатель премии ТЭФИ – 2017 в номинации «Развлекательная программа». В 2018 году – лауреат премии BraVo в номинации «Открытие года» в области классического искусства. В 2020 году автор и ведущая Дарья Златопольская получила премию Правительства Российской Федерации в области культуры.

Премьера нового сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». С 13 ноября в 18:00, каждое воскресенье на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.