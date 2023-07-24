20 июля SISTEMA GALLERY отметила свой первый день рождения и анонсировала планы нового сезона.

Ростан Тавасиев. CAPOS(CS) 0003 (2023). Холст, масло, 110х120 см

За год галерея организовала 12 выставок, которые посетило около 25 000 зрителей. Новое арт-пространство в Бобровом переулке стало важной точкой на культурной карте Москвы, завоевав любовь как у представителей профессионального сообщества, так и у зрителей.

В сентябре 2023 года SISTEMA GALLERY открывает новое пространство, в котором разместится выставочный зал площадью 250 кв.м, лекторий и открытое хранение произведений искусства. Это позволит галерее не только значительно расширить возможности выставочной деятельности, но и активно заниматься различными образовательными программами.

Двухчастный проект Ростана Тавасиева займет и старое, и новое здания галереи. Выставки «Астероиды и кометы» и «Планетарные туманности» являются частью масштабного проекта художника «Каталог произведений искусства в космическом пространстве». В экспозицию войдет более 20 живописных работ, свыше 40 листов графики и серии скульптур. Большинство произведений будут созданы специально для SISTEMA GALLERY и войдут в первый том каталога, подготовленного во время работы выставок.

На выставке «Планетарные туманности» в старом здании галереи будут представлены первые варианты космических работ Ростана Тавасиева, разработанные в 2020 году. Произведения, представляющие собой футуристическое переосмысление творческих возможностей художника будущего, предполагают активную работу с планетарными туманностями и космической плазмой. Размер подобного арт-объекта сопоставим с границами Солнечной системы, и может достигать тринадцати триллионов километров, а на подготовку и осуществление одного проекта автору понадобится около двадцати тысяч лет. Таким образом, художник выступает в роли демиурга, практически не ограниченного рамками пространства и времени.

Выставка «Астероиды и кометы», расположенная в новом здании галереи, посвящена взаимодействию арт-объектов с малыми телами Солнечной системы. Эта часть проекта стала результатом сотрудничества Ростана Тавасиева с Космическим центром Сколтеха в 2021 году, которое позволило художнику разработать прототип космической миссии, превращающей астероиды в объекты для астрономических наблюдений и одновременно в произведения искусства. «Возможно, именно с подобранного с земли нашим далеким предком камня началась история искусства, – говорит Ростан Тавасиев, – и будет справедливо, если первыми осуществленными произведениями искусства в космосе будут работы с астероидами – камнями в пространстве».

Даты работы выставок Ростана Тавасиева с 7 сентября по 30 октября.

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