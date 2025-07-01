SISTEMA GALLERY отметила трехлетие открытием серии выставок

За три года SISTEMA GALLERY провела около 40 выставочных проектов, приняла участие в российских и зарубежных ярмарках, открыла восемь мастерских для художников галереи, организовала серию лекций, дискуссий и мастер-классов, а также запустила авторскую программу Константина Звездочетова по истории кинематографа. За это время галерею посетило более 120 000 человек.

Первыми поздравить руководителя SISTEMA GALLERY Анастасию Волкову пришли: Ольга Свиблова, Алина Ковалева, Евгения Милова, Елена Окутина, Константин Андрикопулос, Маша Цыгаль, Диана Джанелли, Марк Тишман, Ирина Чайковская, Ольга Карпова многие другие.

В свой третий день рождения SISTEMA GALLERY открыла три новые выставки. В основном пространстве представлен проект «Отдел кадров», кураторами которого выступили художник Константин Звездочетов и искусствовед Ольга Турчина. Проект стал продолжением авторской программы по истории кинематографа Константина Звездочетова и посвящен влиянию киноискусства на живопись и графику. В экспозицию вошли произведения художников, с которыми активно сотрудничает SISTEMA GALLERY: Насти Антиповой, Даши Арбузовой, Даши Барыбиной, Сюгира Булуктаева, Миши Бурого, Андрея Двина, Магомеда Кажлаева, Даши Калугиной, Алёны Кирцовой, Иры Ленсберр, Даши Мальцевой, Руди Молачека, Саши Пучковой, Ростана Тавасиева, Юрия Шабельникова, Миши Most. Вдохновляясь произведениями советского кинематографа — от анимационного фильма «Голубой щенок» и мюзикла «Приключения Буратино» до знаменитых комедий «Бриллиантовая рука», «Кин-дза-дза!» и шедевров Сергея Параджанова, — художники разных поколений предлагают собственный взгляд на «важнейшее из искусств».

По мнению Ольги Турчиной, «выставку можно рассматривать как своеобразную мини-кинофабрику из самых разных звезд — художников, конструирующих свои миры под влиянием великого кинематографа; кто-то буквально, кто-то опосредованно и издалека, но все вместе они создают свою ленту событий — как лучшие кадры галереи».

Кроме того, в выставочных залах представлены персональные проекты художников, регулярно сотрудничающих с SISTEMA GALLERY, — Даши Мальцевой и Дарьи Пасечник.

Выставка Даши Мальцевой «Сеть артефактов» посвящена размышлениям о роли искусства в условиях перманентной культурной трансформации. В новом проекте автор выходит за пределы привычного формата, интегрируя в живописные работы как цифровые элементы, так и новые пластические материалы: пенополистирол, монтажную пену, скотч. Переосмысляя классические художественные мотивы через призму технологий, где живопись выступает как медиум, фиксирующий наслоение эпох, Мальцева превращает картины в археологические артефакты, документирующие не образ, а процесс взаимодействия аналогового и цифрового языков. Выставка ставит вопросы о роли искусства в условиях культурной трансформации, статусе автора в эпоху алгоритмов и границах человеческого в постцифровом пространстве.

Проект Дарьи Пасечник «Посты из ниоткуда» исследует стремление к визуальному и эмоциональному эскапизму как ответу на перенасыщенность цифровой реальностью. Название отсылает к популярному мему с изображением сказочных или мистических пространств и подписью «This is where I post from». Используя сказочную эстетику, Дарья создает серию из 12 живописных произведений, в которых артефакты фантастического мира рассматриваются сквозь призму цифровой поп-культуры. Экспозицию сопровождает звуковая композиция, написанная специально для выставки совместно с междисциплинарной художницей и резидентом лейбла «ГОСТ Звук» Стасей Бацких, а также ювелирные украшения, изготовленные по мотивам живописных работ.

«Наша галерея продолжает стремительно развиваться. В этом году мы активно работали с широкой аудиторией, для которой открыты ежедневно на бесплатной основе. Одновременно мы начали создавать круг друзей галереи, для них организуются мероприятия закрытого формата, на которых обсуждаются актуальные вопросы арт-рынка и тенденции современного искусства. Благодаря поддержке инвестиционной компании АФК «Система» и стратегического партнера галереи МТС Банк Private — имена художников приобретают все большую известность в кругах коллекционеров и ценителей искусства», — говорит директор SISTEMA GALLERY Анастасия Волкова.

SISTEMA GALLERY открылась в конце июня 2022 года, заняв небольшой трехэтажный особняк в Бобровом переулке. Осенью 2023 года галерея увеличила выставочные площади за счет соседнего здания. Здесь же разместились открытое хранение, лекторий и офисное пространство. Летом 2025-го SISTEMA GALLERY открыла восемь мастерских для художников галереи на Земляном Валу. В ближайшие годы галерея планирует увеличить колич