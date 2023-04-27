SISTEMA Gallery представляет персональную выставку Сюгира Булуктаева «КОНЬ-ТЮЛЬПАН» под кураторством Андрея Бартенева и Нади Октябрь. В выставку входит 10 картин из живописной серии 2019-2022 гг.

Сюгир Булуктаев. Бегущие за мечтами, 2018. Холст, акрил, глиттер, 150х200 cм

Сюгир Булуктаев. WI-FI, 2021. Хост, акрил, поталь, глиттер, 200х300 см

Кони и тюльпаны – основные образы в творчестве Сюгира Булуктаева, они связаны с Калмыкией, родиной художника. Эти образы проступили сами собой в 2018 году, когда художник долгое время жил в Европе, они оказались родными и приятными, Сюгиру просто хотелось их рисовать. В традиционной культуре калмыков конь занимает главное место, это сложилось из кочевого образа жизни в бескрайних степях. В эпосе монголоязычных и тюркоязычных народов существует особый жанр «магтал коню» («хвала коню») – это воспевание его красоты и достоинств. Кони при этом обладают невероятной мощью и чудесными свойствами, как способностью летать и говорить. Главным примером здесь может быть калмыцкий героический эпос «Джангар» XV века, который называют «эпосом прославленных всадников».

Творчество Сюгира Булуктаева как новый «магтал коню», но эта бесконечная история теперь продолжается в визуальной форме. Его кони, как и в древнем эпосе, далеки от реальности – они сказочные, для художника кони воплощают чистую энергию, несущую свет. Их гривы и хвосты как пышные облака, радужные глаза светятся как калейдоскопы – они будто созданы видеть другие миры, сквозь которые проносятся. Кони всегда в беге, в прыжке, в полете, но они пребывают в гармонии, их тела в стремительном спокойствии. В живописи фактуры из облаков и цветов, абстрактные узоры напоминают декоративно-прикладное искусство, национальные ткани, а яркий колорит живописи – буйство красок цветущей степи. И главный мотив здесь, конечно, тюльпан. Этот цветок издревле покрывает степи Калмыкии, и поэтому является национальным символом, наряду с конем. Тюльпан символизирует чистоту помыслов, дружбу и верность, все самое лучшее, что есть в человеке. Сюгир Булуктаев творит свои миры танцуя, через аэрограф, кисть и легкие движения передавая свой внутренний свет миру: «Хочется, чтобы мои картины приносили хотя бы немного радости и доброты людям. Я стремлюсь достичь единства, гармонии и процветания не только на своих холстах, но и в мире».

Сюгир Булуктаев родился в городе Элиста в Калмыкии в 1994 году. Работает с живописью, графикой, скульптурой. Обучался в Университете города Либерец в Чехии на факультете «Дизайн» (2011-2016). В 2017 году состоялась персональная выставка художника в Национальном музее республики Калмыкия в Элисте. Работы находятся в частных коллекциях в России.

Выставка работает с 27 апреля по 19 июня 2023 года.

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