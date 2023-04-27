«Сити» в Англии страдает от низкой посещаемости

Скандал произошел в январе 2022 года, когда британский комментатор Джим Беглин во время матча АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси» ошибочно назвал стадион манчестерцев «Эмптихад» вместо «Этихад». Беглин извинился за свой «вербальный промах», однако английские болельщики усмотрели в этом иронию. Прозвище «Эмптихад» было придумано 20 лет назад после переезда клуба с 35-тысячной арены «Мейн Роуд» на 55 017-местный стадион «Сити оф Манчестер».

В 2011 году стадион «МС» был переименован в «Этихад» в соответствии с контрактом с главным спонсором, авиакомпанией Etihad Airways. Однако через несколько месяцев фанаты соперников нашли в новом названии повод для насмешек, обозначив его как «Эмптихад» из-за пустующих трибун. Ситуация с посещаемостью не улучшилась: в сезоне 2022/2023 «Сити» занимает лишь 15-е место в АПЛ по этому показателю.

«Сити» планирует увеличить вместимость «Этихада» до 60 тысяч болельщиков

Скандалы связанные с низкой посещаемостью возникают регулярно. Несмотря на успехи команды, зрители не спешат забивать стадион. В сентябре 2021 года, после победы над «Лейпцигом» (6:3) в Лиге чемпионов, тренер Гвардиола выразил недовольство присутствием всего 38 062 зрителей. Критику к тренеру выразил главный секретарь фан-клуба «Сити» Кевин Паркер, считая, что Гвардиола должен сосредоточиться на своих обязанностях, а не на количестве болельщиков.

Конфликт был урегулирован, но в апреле 2023 года руководство клуба представило проект реконструкции стадиона, направленный на увеличение вместимости до 60 тысяч мест. Планируется расширение северной трибуны, создание крытой фан-зоны на 3000 человек, скай-бара, отеля на 400 гостей и нового музея. Проект обойдется в £300 млн. Управляющий директор Manchester City Operations, Дэнни Уилсон, заявил, что клуб разрабатывал концепции и проекты для лучшего места для болельщиков и круглогодичного развлечения на «Этихаде». Заявка на планирование была подана в городской совет Манчестера.

Развитие клуба заслуживает похвалы, однако увеличение арены может вызывать вопросы, учитывая наличие пустых мест на стадионе. Заполняемость в 96,7% не является катастрофой, но отсутствующие 2-3 тысячи зрителей на матч приводят к недополучению прибыли – около £100 тысяч за игру. Увеличение вместимости «Этихада» до 60 тысяч, вероятно, увеличит эту сумму.

Мотивы руководства «Сити» и властей Манчестера понятны: они хотят связать реконструкцию стадиона с возможным успехом совместной заявки Великобритании и Ирландии на проведение Евро-2028. Однако в этом случае стоит ожидать лишь кратковременного роста посещаемости, а не стабильного увеличения числа зрителей на длительный период.

Перед сезоном-2022/2023 «Сити» увеличил стоимость абонементов

В начале 2000-х у «Сити» сложилась уникальная идентичность, где верность клубу и поддержка в трудные времена ценились выше трофеев. Это отношение не изменилось после переезда на новый стадион или после прихода шейха Мансура 15 лет назад. Молодое поколение «глорихантеров» еще не выросло, поэтому на «Этихад» люди скорее придут на кубковый матч с «Линкольном», чем на игру Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

Фанаты «Сити» предпочитают абонементы на матчи АПЛ перед Лигой чемпионов. Уровень жизни в Манчестере влияет на способность болельщиков посещать все матчи. Еще одна проблема - преемственность поколений. Успехи «Сити» не гарантируют привлечение молодых поклонников из семей, всегда поддерживающих «МЮ».

В начале сезона 2022/2023 «Сити» увеличил стоимость абонементов на 5%, в то время как «Олд Траффорд» сохранил прежние цены. Это решение может быть не самым дальновидным, учитывая, что «Манчестер Сити» был признан самым прибыльным клубом мира второй год подряд.

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