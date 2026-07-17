Ситком «Мы — Валенцовы»: быт, подколы и настоящая любовь от создателей «Реальных пацанов»

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Okko запустили производство ситкома «Мы — Валенцовы» — комедийного сериала с Гариком Харламовым и Мариной Федункив в главных ролях. Пара, знакомая зрителям по ярким миниатюрам в Comedy Club, впервые получила полноценную многосерийную историю. Производством занимаются Norm Production и ComEx.

В центре сюжета — Сергей и Наталья Валенцовы, супруги с большим стажем совместной жизни. Между ними давно нет места пафосным признаниям и романтическим клише: вместо этого — остроумные подколы, бытовые подвиги и искренние перепалки, за которыми прячется настоящая привязанность и крепкий брак. Их взрослый сын Дима (Илья Гененфельд) с женой Леной (Полина Зиновьева) представляют другое поколение со своими взглядами на семью и отношения, добавляя в историю дополнительный конфликт и свежие шутки.

Режиссёрское кресло заняла Жанна Кадникова, известная по «Реальным пацанам» и «Кафе “Куба”». Оператор-постановщик — Денис Пачулия («Патриот»), художник-постановщик — Владислав Кузнецов.

Сериал вырос из одной из самых популярных миниатюр Comedy Club с участием Харламова и Федункив. Продюсеры Алексей Ляпоров и Сергей Мохначев признались, что зрители давно просили развить этих персонажей: «Казалось, что Валенцовы существовали задолго до первой миниатюры. Нам хотелось дать им полноценную жизнь — получилась история о любви, которая редко выглядит красиво со стороны, зато именно такой она бывает в настоящих семьях».

Сам Гарик Харламов с юмором отнёсся к расширению формата: «Мы с Мариной столько лет играем мужа и жену, что многие всерьёз думают, будто мы живём вместе и каждый вечер спорим о быте. Решили не разрушать эту красивую легенду, а превратить её в сериал. Раз у Демиса Карибидиса и Марины Кравец получилось, чем мы хуже?» Марина Федункив добавила, что химия с партнёром сложилась сама собой, без специальных усилий, а работа над сериалом доставляет ей искреннее удовольствие: «Авторы написали смешные серии, команда прекрасная, а нам с Гариком по-прежнему весело и комфортно вместе».