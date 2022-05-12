«СИЯЮЩАЯ ЗВЕЗДА» В КИНОТЕАТРАХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Сегодня на широкий экран выходит музыкальный анимационный фильм для всей семьи «Сияющая звезда». Премьера картины прошла накануне в столичном кинотеатре «Киномакс-Водный». Перед началом показа гостей ждали угощения и напитки от сети пирогов «Штолле», состоялось дефиле детской моды от бренда Mariposik by Viktoria Klimycheva, были представлены музыкальные номера продюсерского центра «Грани», а также в интерактивной форме разыграны призы для гостей от компании «Кинологистика», которая выпустила фильм в прокат.

«Сияющая звезда» -первая анимация в стиле – k-pop, жанра, который стремительно набирает обороты не только в Корее, но и в международном кинопрокате. Музыкальный жанр удачно комбинирует в себе элементы электропопа, танцевальной музыки и хип-хопа, и представлен в истории героинь, которым предстоит побороться в конкурсе за звание «Лунной Королевы». Яркие образы, профессиональные выступления женских бэндов, динамичные танцы , дух конкурса и соперничества делают мультфильм захватывающим не только для детей, но и для взрослых.

Главная героиня картина «Сияющая звезда» девочка Гера оказывается перед непростым выбором. Холодная и одинокая, но самоуверенная и трудолюбивая, она часами тренируется танцами и вокалом, чтобы подготовиться к шоу талантов и завоевать титул «Лунной Королевы». Трудолюбие и желание победить делают из Геры ослепительную, харизматичную кандидатуру – никто не сомневается, что Гера добьется своего. Она окружена свитой боготворящих ее поклонниц, но юная звезда не с каждым общается – она выбирает только лучших и талантливых подруг. Однако за неудержимым стремлением победить скрывается глубокая семейная драма. Сможет ли Гера вместо личных амбиций по-настоящему подружиться с девочками из школы? Помимо истории о «Лунной Королеве» фильм рассказывает о настоящей и искренней, теплой дружбе — ведь «только танцуя с подругами, можно почувствовать себя звездой». А для того, чтобы стать «Лунной королевой» недостаточно одного таланта – успеха можно добиться благодаря поддержке тех, с кем находишься рядом.

«В фильме есть вопросы к моральной составляющей, так как главная мысль фильма – счастье, которое ты разделяешь с кем -то — это двойное счастье, это двойная радость. И от печали, разделенной с кем-то, остается только половина печали. Поэтому очень важно общаться, находить новых друзей. Это очень важный посыл в фильме для нашей аудитории», — прокомментировал директор «Кинологистики» Анатолий Сергеев.

Фильм был создан на основе популярного корейского сериала, который сегодня набрал уже более двух миллиардов просмотров. Каждый танец в картине был выполнен профессиональными танцорами, и затем с помощью технологии motion capture танцевальные движения были перенесены в анимацию. С точки зрения сюжета, фильм немного напоминает японское аниме, так как фокусируется на истории четырех девочек. «Но если японское аниме – это продукт для более взрослого зрителя, которому уже в среднем лет 16, то эта картина предназначается для более детской аудитории. Взрослым будет интересно, с технической стороны и с точки зрения музыки посмотреть, как это все реализовано. Потому что для мультфильма использованы проверенные хиты в Корее и написаны классные, новые треки», — поделился Анатолий Сергеев.

Ангелина ГРОМОВА,

Фото – фото Николай КУШНИРЕНКО, Сергей ВИНОГРАДОВ

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