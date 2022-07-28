Скачивание песен на смартфон

Зачем хранить песни на телефоне

Установка песен на смартфон посредством их скачивания с соответствующих ресурсов еще несколько лет тому назад была основным вариантов установки песен в принципе на мобильное устройство. Других средств попросту не было.

Однако, в настоящее время существуют вполне приемлемые альтернативы — сервисы, позволяющие прослушивать песни онлайн или даже без интернета. Такие сервисы включают в себя действительно большое количество песен — несколько десятков миллионов, постоянно обновляются и позволяют наслаждаться музыкой в высоком качестве, не забивая память устройства. Неудивительно, что с появлением такой возможности многие люди вообще забыли о том, что песни можно скачивать с интернета.

Однако, тем не менее, установка песен все еще весьма и весьма актуальна для многих пользователей. И этому способствует минимум несколько моментов.

Во-первых, использование сервисов привязано к интернету. Если хочется прослушивать песни без него, то соответственно придется тоже их устанавливать, то есть вновь мириться с потерей памяти. Это не так удобно и вообще не практично, особенно когда речь идет о том, чтобы просто отправиться в места, где интернета нет, например, на природу.

Во-вторых, такие ресурсы платны, стоят денежных средств. Не каждый готов позволить себе в месяц оплачивать просто подписку на музыку. Одно дело, когда речь заходит о меломане, который слушает музыку по несколько часов ежедневно. Однако, когда человек изредка слушает музыку, то платить за доступ к миллионам треков ему не нужно. Особенно это актуально в тех случаях, когда телефон и вовсе не является основным устройством, посредством которого производится прослушивание музыкальных композиций.

В третьих, иногда такие приложения дают сбои. Технические ошибки и проблемы неизбежны, они касаются всех таких приложений, просто в каких-то их больше, а в каких-то меньше.

Скачать песню бесплатно в mp3 можно на соответствующих ресурсах, которые для этого созданы. Например, сайт Net Soundbass — прекрасный портал, на котором можно совершенно бесплатно слушать многочисленные произведения, а также устанавливать их на телефон и слушать соответственно там.

На сайте доступно множество треков, если самые популярные и востребованные в последнее время композиции, так что выбрать точно есть из чего. Узнать подробнее можно на нем.

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