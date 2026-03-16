«Сказка о царе Салтане» собрала более 2 млрд рублей в прокате

Волшебная история по мотивам одноимённого произведения Александра Сергеевича Пушкина — фильм «Сказка о царе Салтане» — преодолела отметку в 2 миллиарда рублей в российском прокате и вошла в число самых кассовых релизов года.

Картина режиссёра Сарика Андреасяна вышла в широкий прокат 12 февраля 2026 года. Уже 21 февраля фильм преодолел рубеж в 1 миллиард рублей, а вскоре взял и второй миллиард, продолжая уверенно наращивать аудиторию. Сейчас картина приближается к отметке в 5 миллионов зрителей, закрепившись в ТОП-3 самых успешных релизов-2026.

Фильм основан на знаменитой пушкинской сказке о царе Салтане, его жене и сыне князе Гвидоне, которым предстоит пройти через испытания, предательство и долгую разлуку, чтобы воссоединиться и восстановить справедливость.

Съёмки проекта проходили в несколько этапов — от натурных сцен на побережье Чёрного моря до масштабных павильонных декораций, специально построенных для создания сказочного мира. Для фильма были возведены целые города и изготовлены сотни уникальных костюмов.

В фильме снялись Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычёв, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Иван Кокорин, Артур Ваха и другие актёры. Над производством проекта работала Кинокомпания братьев Андреасян в партнёрстве с телеканалом ТНТ и On Студией. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».