«Сказка о потерянном времени»: новая экранизация повести Евгения Шварца

Осенью в российский прокат выходит фильм «Сказка о потерянном времени» — современная экранизация одноимённого произведения Евгения Шварца. Режиссёром картины выступил Андрей Никифоров, производством занималась Киностудия Горького (входит в Московский кинокластер) совместно с «Кинокомпанией братьев Андреасян» при поддержке телеканала ТНТ. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».

Сюжет переносит зрителей в обычный школьный день, который для троих ребят — Пети, Маруси и Васи — оборачивается фантастическим приключением. Три старых волшебника, стремящиеся вернуть молодость, с помощью магического гаджета крадут время детей, потраченное на безделье. Однако в спешке заклинание срабатывает с обратным эффектом: чародеи превращаются в школьников, а ребята — в беспомощных стариков. Чтобы снять проклятие, им предстоит не только одержать победу в магической схватке, но и успеть до захода солнца — а главное, осознать истинную цену каждой упущенной минуты.

Главные роли исполнили Александр Лыков, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков, Иван Охлобыстин, Людмила Артемьева, Виталий Хаев, Ольга Кузьмина, Константин Каримов, Стефания Аренина, Алексей Инамов и другие актёры.

Режиссёр Андрей Никифоров подчёркивает, что создатели бережно сохранили главную мысль Шварца о времени как величайшей ценности, которая сегодня звучит даже острее, чем прежде. При этом он уточняет: фильм не призывает запрещать гаджеты, а скорее напоминает о ценности самой жизни — именно поэтому сказка остаётся современной, обращаясь не к прошлому, а к каждому зрителю.

Генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева отмечает, что студия традиционно делает ставку на семейное кино, где за ярким приключением скрывается глубокий смысл. Совместный просмотр, по её мнению, может стать поводом для откровенного разговора между детьми и родителями о том, что время нельзя купить и каждую минуту с близкими нужно ценить.

Продюсер Сарик Андреасян добавляет, что главная задача при работе с классикой — не выбирать между смыслом и зрелищностью, а соединять их. Создатели стремились сделать большое приключение, которое увлечёт детей, рассмешит и заставит сопереживать, одновременно сохранив философию Шварца об ответственности, выборе и легкости утраты самого ценного, если перестать замечать жизнь вокруг.

Актёр Иван Охлобыстин, исполнивший одну из ролей, признаётся, что герои фильма — обычные дети, которые осознают, что страшнее злых волшебников оказываются лень и равнодушие. Он надеется, что атмосфера магии, царившая на съёмочной площадке, передастся и зрителям, а фильм подарит ощущение волшебства, оставаясь ярким, динамичным и наполненным важным смыслом.