Сказочка для детей и взрослых

В ожидании весны холодным мартовским вечером мы с барышней Алисой (как любит писать одна моя хорошая знакомая – 7 лет, 10 месяцев) оказались в знакомом нам Центре Высоцкого на знакомом (казалось бы!) спектакле «Снегурочка» совершенно незнакомого театра «Револьвер».
Как сами они о себе пишут – это театр про жизнь, в которой мы постоянно играем какие-то роли. Другое дело, что в жизни их набор не так уж велик, а у актера же значительно больше возможностей «развернуться». Есть идея — и есть театр, как живой организм. В нашем театре «Револьвер» такой идеей является подбор драматургического материала, а основной задачей — синтез новой драматургии с различными сферами современного искусства.
По поводу синтеза – ребята абсолютно не поскромничали. Потому что с первых минут было интересно смотреть спектакль на довольно камерной сцене «Высоцкого» как девушке Алисе (напомню, 7 лет, 10 месяцев), так и девушке Алене (гораздо старше Алисы).
Причем Алиса, надо сказать, в театрах живет лет с двух, и новый образ Снегурочки – странненькой, эмоциональной открытой и ранимой, а вовсе не «замороженной и заунывной» (цитата из Алисы) ее привлек именно непохожестью на все виденное и читанное ранее. Буквально впервые у нее возникла дискуссия, почему Снегурочка, а не Весняночка, например?
Мне же в некоторые моменты просмотра хотелось ставить зачет не столько даже за актерскую игру, хотя она была довольно живая и искренняя, но и режиссеру - за игру с символами и смыслами. Пространство сцены акцентировано деревянными конструкциями, которые - то помост, то постель, то погост, то стол – все, что определяет жизнь берендеев, одинаково радостно воспринимающих и рождение, и смерти, ведь у них есть главное – защита Солнца и сила Любви.
И правда, в жизни все зависит от направления взгляда и оценки смыслов. Так, совершенно плотски нашли друг друга шаловливая Весна и проказник Мороз, а их дочери Снегурочке тайные смыслы отношений неизвестны. Она в некоторых сценах выглядела не девушкой, а угловатым слегка аутичным ребенком – и хочется чего-то, и выразить не могу, и боюсь того, чего хочу. Первое возмущенное впечатление «да что это за Снегурочка?» развеивается ее же детскими непосредственными реакциями на любой момент жизни. Но именно эта искренность и детская категоричность дает берендеям и нам вместе с ними повод иначе посмотреть на себя и мир вокруг.
Фрейд бы любовался каждой сценой. Яблоки - символ жизни, познания, любви и радости жизни, скорости потери – появлялись на сцене часто. Героями руководили слепые силы – неясное чувство, страсть, страх, желание – просто азбука образов и символов. Символ жизни и смерти – глубокая гора, в которой рождались страсти и умирала Снегурочка, становилась то троном, то лестницей испытаний, то ложем.
Много в спектакле песен, танцев, забавных виньеток, буквально лубочных сцен для детского глаза и – глубоко смысловых, сочащихся подтекстами моментов для взрослого ума. Во уж действительно, кроткая и дерзкая одновременно Снегурочка то топчет нас ногами и изволит капризами, то берет за душу, то томит…
А 14 апреля ребята показали свою «Снегурочку» в Театральном центре «На Страстном» в рамках XIX Международного фестиваля студенческих спектаклей «Твой шанс». В этом году фестиваль приурочен к 200-летию со дня рождения великого русского драматурга Александра Николаевича Островского, поэтому афиша фестиваля наполнена спектаклями по его произведениям. Но кто соавтор этого спектакля, вам стоит еще подумать…Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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