«Склифосовский»: в Москве завершились съемки двенадцатого сезона

В Москве завершились съемки двенадцатого сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский». Главные роли в ней исполняют: Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Роман Мадянов, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Дмитрий Ульянов, Владимир Жеребцов, Полина Долиндо и другие. Режиссером выступает Юлия Краснова. Телепремьера запланирована в эфире канала «Россия», сериал будет доступен онлайн на медиаплатформе «Смотрим».

Финал прошлого сезона оставил зрителей в напряжении: как пройдет операция олигарха? Пойдет ли Брагин на условия бандитов ради спасения семьи? Развязка этой истории станет стартом новых серий. Жизнь «Склифа» и до этого никогда не была спокойной, и двенадцатый сезон – не исключение! Удача вновь изменила доктору Брагину (Максим Аверин). Сможет ли он вернуть себе звание лучшего хирурга? Заступаясь за свою пациентку, Кривицкий (Андрей Ильин) сильно перенервничал. Ему становится плохо, нужна срочная операция на сердце. Врачи не дают положительных прогнозов, и Павлова (Елена Яковлева) не находит себе места. Инна (Полина Долиндо) продолжает встречаться с Волошиным (Дмитрий Ульянов), вводит его в круг семьи. Но Полонскому (Роман Мадянов) не нравится новый жених дочери, впрочем, как и все предыдущие. Неклюдов (Андрей Барило) устраивается на работу в «Склиф» и не теряет надежды вновь завоевать Нину (Анна Якунина). Но в жизни Нины есть проблема посерьезнее – неожиданно появляется ее отец Дмитрий Дубровский (Сергей Никоненко).

Юлия Краснова, режиссер:

«В этом сезоне мы затронем тему школьного буллинга, с которым столкнется дочь Брагина Тамара (Николь Плиева). Главный сюрприз для зрителя – отец Нины, который как снег на голову на нее сваливается. На эту роль мы пригласили народного артиста Сергея Никоненко. Появление этого персонажа внесет новое дыхание не только в жизнь Нины, но и поможет Ирине Фёдоровне (Нина Усатова) наладить личную жизнь. Кривицкий оказывается в больнице, и Павлова пытается любыми способами бороться за него».

Помимо Сергея Никоненко в двенадцатом сезоне к актерскому составу присоединилась Ирина Низина, которая сыграла нового гинеколога Юлию Семёнову. Перед съемками она долго готовилась к роли – смотрела видеоролики про роды и кесарево сечение.

Ирина Низина:

«Самым сложным на съемках для меня стали медицинские термины. Выговорить, сказать так, словно ты живешь с этим уже восемь или десять лет, что ты давно в этом деле. Помню, мы стояли с медсестрой, она подсказывала мне глазами: «Не туда! Кладите на простынку… Ножницы, зажим…».

Съемки сериала прошли в Москве, Подмосковье и Кисловодске. Как и прежде, не обойдется без экстремальных сцен и разнообразных медицинских историй, в которых персонал «Склифа», несмотря на рабочие конфликты и личные драмы, бросается на помощь своим пациентам.