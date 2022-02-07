Сколько зарабатывают известные ютуберы в России

YouTube — самый популярный видеохостинг в мире. При грамотном ведении канала доход с контента может достигать шестизначных значений. В этой статье расскажем, сколько зарабатывают известные блогеры. Тоже хотите создать свой канал на YouTube? Тогда прочитайте эту статью: в ней вы найдете 200 востребованных тем для первых видео.

Как можно зарабатывать в ютубе

Успешность видеоблога зависит от количества подписчиков и просмотров. Для подключения к партнерской программе YouTube и монетизации контента вам нужно набрать минимум 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра видео. После этого вы сможете получать доход с показа рекламы в ваших роликах.

Но партнёрская программа YouTube — это не единственный способ заработка. Если канал пока не соответствует требованиям, вы можете взять все в свои руки и:

Заключить договор с каким-либо брендом напрямую. В таком случае вам нужно будет делать рекламные вставки определенных продуктов в своих видео. В идеале товар должен перекликаться по теме с вашим влогом — так будет больше шанс заключить удачное сотрудничество.

В таком случае вам нужно будет делать рекламные вставки определенных продуктов в своих видео. В идеале товар должен перекликаться по теме с вашим влогом — так будет больше шанс заключить удачное сотрудничество. Продвигать инфотовары. Например, мастер-классы, тренинги, онлайн-курсы и т.п.

Например, мастер-классы, тренинги, онлайн-курсы и т.п. Продавать товары собственного производства. Например, это могут быть футболки с символикой канала, стикеры, кружки и прочий мерч. Вариант подойдет, если у вас уже есть активная база подписчиков.

Приведем пример грамотно выстроенной стратегии с применением скрытой популяризации. Интернет-издательство Ridero рассказывает о нюансах использования своей электронной системы для бесплатного создания и публикации книг. Попутно ведущие предлагают платные услуги: корректуру, создание иллюстраций для обложек, помощь пиар-менеджера. Информация подается ненавязчиво, но таким образом, что зритель понимает — без помощи профессионала стать покупаемым автором не получится.

Канал Ridero популяризирует свой сайт и продает услуги специалистов через инфо-посты

Сколько можно заработать: опыт блогеров из России

Недавно Forbes составил рейтинг российских ютуберов с самыми высокими доходами от прямой рекламы. Список состоит из 15 каналов. На первом месте LABELCOM — творение стендаперов с ТНТ. Его аудитория на момент написания статьи насчитывает 7,47 млн. человек. В 2020 году канал заработал на рекламе более $3,5 млн. На сегодняшний день владельцы канала получают от $21.3 до $340.4 тысяч в месяц на одной лишь монетизации.

Канал комиков занял первое место в топе российских ютуберов с самыми высокими доходами от рекламы

На последнем месте в списке Forbes — популярный репер Алишер Моргенштерн. Годовая сумма его доходов составляет более $470 тыс. По данным сайта Social Blade за счет монетизации артист дополнительно получает $9.2–$147.5 тысяч.

Статистика канала Моргенштерна

Также в рейтинги попала 24-летняя ютуберша Саша Спилберг, которая создает чисто развлекательный контент. Ее заработок составляет примерно $324 тыс. в год. Другой пример — Валентин Петухов, который рассказывает своим подписчикам о гаджетах и технологиях. Он смог выйти на доход в $3,41 млн. в год. Конечно же, в ТОП попал и Юрий Дудь: доход с рекламы на его канале составляет около $980 тыс. в год.

Основные факторы, влияющие на заработок

Если вы уже пробовали свои силы в раскрутке ютуб-каналов, то знаете, как сложно набирать просмотры. Первое, что надо сделать — найти релевантную аудиторию, которой будет интересен ваш контент и то, что вы продвигаете. Вот список 5 вещей, о которых нужно обязательно позаботиться уже на старте канала:

Тема . В первое время не распыляйтесь — сосредоточьтесь на чем-то одном. Контент на канале должен нести полезную информацию, тогда людям захочется на вас подписываться.

. В первое время не распыляйтесь — сосредоточьтесь на чем-то одном. Контент на канале должен нести полезную информацию, тогда людям захочется на вас подписываться. Качество . Речь идет не только про картинку в высоком разрешении, но и стиль съемки, обработку и подачу материала. Также отдельное внимание уделите звуку.

. Речь идет не только про картинку в высоком разрешении, но и стиль съемки, обработку и подачу материала. Также отдельное внимание уделите звуку. Регулярность. Постоянный постинг нового контента заставляет подписчиков возвращаться на ваш канал. Как правило, оптимальным вариантом является выход 1-2 видео в неделю.

Постоянный постинг нового контента заставляет подписчиков возвращаться на ваш канал. Как правило, оптимальным вариантом является выход 1-2 видео в неделю. Коммуникация . Обратная связь, а также проведение различных акций и розыгрышей положительно влияют на благосклонность аудитории.

. Обратная связь, а также проведение различных акций и розыгрышей положительно влияют на благосклонность аудитории. SEO. Важно оптимизировать описания, находить нужные ключи, теги — все это позволит привлечь новых подписчиков по интересам.

Главное условие для успешного развития канала — качественный и уникальный контент

Заключение

Сейчас новичкам сложно завоевать популярность на YouTube. Аудитория площадки все больше отдает предпочтение профессионально выглядящим видео. Если вы создаете авторский контент, будьте готовы платить за продвижение своего канала. Но помните, что умение создавать качественные и интересные ролики — основополагающий фактор успешного становления влога.

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