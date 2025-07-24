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Домой366INFO.RUSkolkovo Golf Club запустил первый в России AI-плейлист для поля

Skolkovo Golf Club запустил первый в России AI-плейлист для поля

editor
By editor
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skolkovo-golf-club
Фото © PR-сопровождение

Skolkovo Golf Club стал первым гольф-клубом в России, который создал собственный музыкальный плейлист с помощью искусственного интеллекта

В 2025 году искусственный интеллект проникает не только в мир музыки и развлечений, но и в спорт. Skolkovo Golf Club представил AI-плейлист — серию музыкальных композиций, созданных нейросетью специально для гольф-поля. Новый плейлист будет сопровождать тренировочные сессии и турниры клуба, помогая игрокам поддерживать концентрацию и получать удовольствие от игры.

AI-плейлист сочетает инди, поп, альтернативный рок и диско. Музыка остаётся динамичной и ненавязчивой, поддерживая рабочий ритм и атмосферу спокойной сосредоточенности. Днём звучат более энергичные треки, чтобы заряжать игроков, а к вечеру — плавные и расслабляющие мелодии. Такой подход к музыкальному сопровождению тренировок и турниров уже популярен в зарубежных клубах, и Skolkovo Golf Club адаптировал его для своих гостей.

«Мы хотели найти баланс между живым звучанием и технологичностью, поэтому экспериментировали с разными стилями. Музыка помогает создавать настроение и заряжает энергией, не отвлекая от самой игры», — отметила Анна Медведева, директор по развитию Skolkovo Golf Club.

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