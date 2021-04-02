Скованные одной цепью: РСПП готовит предложения по развитию аудиовизуальной индустрии

Комитет по интеллектуальной собственности и креативным индустриям разрабатывает комплекс мер по стимулированию рынка творческой продукции с учетом баланса интересов всех участников цепочки создания и распространения аудиовизуальной продукции.
В последние годы к традиционным участникам аудиовизуальной индустрии — продюсерам, кинопрокатчикам, кинотеатральным сетям — присоединился новый игрок — компании онлайн-видеосервиса. Фактически сложилась новая система дистрибуции контента, связанная с поисковыми системами, агрегаторами и платформами. За рубежом по итогам 2020 года в среднем доходы онлайн-площадок взлетели на 30%, а сборы кинотеатров сократились в три раза по сравнению с 2019 годом. В России за тот же период выручка легальных сервисов выросла на 50%, кинотеатры же собрали на 60% меньше, чем годом ранее. Современная индустрия аудиовизуального контента в России по своей структуре и трендам не особо отличается от зарубежных аналогов.
Тем не менее на российском рынке складывается очевидная диспропорция между доходами распространителей цифрового контента и собственно создателей продукции, причем явно не в пользу последних. Это активно мешает и бизнесу, и созданию творческих продуктов. В структуре выплат цифровой дистрибуции вознаграждение авторам составляют 0,2% от суммы всех отчислений участникам процесса. Авторы, в частности, не получают за звучащие в фильмах музыкальные композиции роялти, которое платят кинотеатры или телеканалы. В свою очередь, платформы, как и творцы, страдают от неблагоприятного налогового режима.
Как сбалансировать интересы игроков рынка и снять накопившуюся конфликтность, чтобы ускорить развитие столь востребованной обществом отрасли — в ответах на этот вопрос участники обсуждения чаще были единодушны. Признаны основные проблемные области: налогообложение, источники дополнительного финансирования, стандартизация отчетности цифровых сервисов и борьба с онлайн-пиратством. Были найдены и алгоритмы решений, устраивающие профессиональное сообщество в целом: продюсеров, авторов и дистрибьюторов.
Фискальная система, ориентированная на традиционную экономику, не подходит творческому бизнесу, отметил председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский: «Успешное развитие отрасли невозможно без решения вопросов налогообложения на всех стадиях: создания и распространения творческого продукта. Существующая система налогов и сборов, созданная для материального производства — в частности, НДС, — противоречит сути творческого процесса».
На сегодняшний день онлайн-платформы не могут воспользоваться ни преимуществами обычных кинотеатров, которые не платят НДС с продажи билетов, ни преференциями ИТ-компаний, которые пользуются льготами по налогу на прибыль и страховым взносам.
Комитет по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП последовательно выступает за особый налоговый режим для творческого бизнеса. При этом подчеркивается, что никакими дополнительными обязательствами с точки зрения поддержки отечественной киноиндустрии платформы облагаться не должны. Ведь на Западе такие обязательства касаются в первую очередь интернет-гигантов и призваны остановить отток капитала из страны, а российские платформы так или иначе платят налоги в России и поддерживают кинематографическую и сериальную индустрию через покупку лицензий. С точки зрения Комитета льготы, которыми пользуются ИТ-компании, должны быть распространены на все креативные индустрии. Так, предложение об отмене НДС на лицензионные договоры уже было подано в Администрацию Президента и обсуждается в Министерстве экономического развития.
Для кинотеатров Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС), фиксирующая количество зрителей, давно стала обыденностью. Ни у продюсера, ни у прокатчика нет возможности исказить данные о кассе. Платформы же заявляют, что сведения о том, сколько пользователей посмотрели фильм, могут быть коммерчески чувствительными, и не горят желанием их раскрывать. Подобный подход мешает развитию отрасли не из-за гипотетически возможных претензий в части вознаграждения творческой группы, а лишает продюсеров совершенно необходимых данных о просмотрах своих картин, которые помогут учесть изменчивые пристрастия зрителей и скорректировать работу над следующим продуктом.
Прозрачность рынка — это выигрышная для всех ситуация, которая позволила бы онлайн-платформам пользоваться налоговыми послаблениями наравне с обычными кинотеатрами, уверен председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов: «От оценки аудитории зависит и поддержка конкретных проектов и отрасли в целом. Особенно когда речь пойдет о целиком и полностью поддерживающих льготах, которые хотелось бы нашим “цифровым” коллегам предоставить. Это касается и НДС, и налога на прибыль, и страховых взносов. Открытость статистики помимо всего прочего — стимул к рыночной и творческой конкуренции, бояться которой нельзя как естественного пути развития».
Отчетность онлайн-витрин могла бы стать и условием для облегчения доступа продюсеров к банковскому финансированию. Благодаря раскрытию сведений о набранной аудитории банки смогут адекватно оценить интеллектуальные права на фильм в качестве залога. «С инициативой о совершенствовании практики доступа креативных индустрий к кредитным продуктам РСПП уже обратился в Минэкономразвития России и в ЦБ РФ, но реализации наших предложений мешает отсутствие единообразия отчетности по дистрибуции. Это возможно и надо сделать в консенсусе всех участников рынка», — отметил Андрей Кричевский.
Не менее важно для аудиовизуальной индустрии продолжать борьбу с пиратством. В 2019 году объемы интернет-пиратства сократились с 87 млн до 63,5 млн долларов, но в пандемийный год количество пиратских сайтов вновь выросло. Несмотря на миллионы ссылок, которые, например, «Яндекс» блокирует по Антипиратскому меморандуму, проблема остается.
Заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Сергей Матвеев отметил, что правообладателю, решившему заявить о нарушении, зачастую трудно разобраться в процедуре жалобы и стандартах доказательств. Свои правила существуют у Мосгорсуда, у Суда по интеллектуальным правам, который мог бы пресечь распространение контрафактного товара через интернет-магазин; по своим определенным правилам работает в рамках «Меморандума» внутренний «антипиратский» инструментарий «Яндекса». Унификация стандартов блокировки нелегального контента могла бы стать предметом очередной секторальной сделки, уверен Сергей Матвеев.
Другое предложение Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям касалось использования механизма «белых списков». Сегодня правообладатель вынужден тратить массу усилий, собирая пиратские ссылки в таблицу, доказывая, что они действительно нелегальные. Между тем список лицензиатов, платформ, получивших разрешение демонстрировать фильм, позволил бы судам оперативно и без лишних затрат блокировать недобросовестные ресурсы. «Проблему можно также решить точечными поправками в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК). В мировой практике это носит название “поощрение добросовестного поведения правообладателей”, а ведь на сегодняшний день в российском законодательстве никакого стимула для такого поведения нет», — отметил Сергей Матвеев. По его словам, обе инициативы РСПП — об унификации процедур и о «белых» списках — будут рассмотрены с участием Министерства культуры РФ и Министерства юстиции РФ.
В обсуждении насущных вопросов аудиовизуальной индустрии также приняли участие заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Юлия Голубева, исполнительный директор Ассоциации анимационных компаний Ирина Мастусова, руководитель правового департамента «Ростелеком» Марина Дозорцева, руководитель направления управления регуляторными рисками Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Кучушев, заместитель генерального директора IVI по правовым вопросам Михаил Платов, советник правления Writers & Directors Worldwide Сильвана Ярмолюк, сценарист, режиссер, член правления Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов РФ Алексей Алешковский, директор по взаимодействию с индустрией медиасервисов «Яндекс» Ксения Болецкая.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.