Скованные одной цепью: РСПП готовит предложения по развитию аудиовизуальной индустрии

Коми­тет по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и кре­а­тив­ным инду­стри­ям раз­ра­ба­ты­ва­ет ком­плекс мер по сти­му­ли­ро­ва­нию рын­ка твор­че­ской про­дук­ции с уче­том балан­са инте­ре­сов всех участ­ни­ков цепоч­ки созда­ния и рас­про­стра­не­ния аудио­ви­зу­аль­ной про­дук­ции.

В послед­ние годы к тра­ди­ци­он­ным участ­ни­кам аудио­ви­зу­аль­ной инду­стрии — про­дю­се­рам, кино­про­кат­чи­кам, кино­те­ат­раль­ным сетям — при­со­еди­нил­ся новый игрок — ком­па­нии онлайн-видео­сер­ви­са. Фак­ти­че­ски сло­жи­лась новая систе­ма дис­три­бу­ции кон­тен­та, свя­зан­ная с поис­ко­вы­ми систе­ма­ми, агре­га­то­ра­ми и плат­фор­ма­ми. За рубе­жом по ито­гам 2020 года в сред­нем дохо­ды онлайн-пло­ща­док взле­те­ли на 30%, а сбо­ры кино­те­ат­ров сокра­ти­лись в три раза по срав­не­нию с 2019 годом. В Рос­сии за тот же пери­од выруч­ка легаль­ных сер­ви­сов вырос­ла на 50%, кино­те­ат­ры же собра­ли на 60% мень­ше, чем годом ранее. Совре­мен­ная инду­стрия аудио­ви­зу­аль­но­го кон­тен­та в Рос­сии по сво­ей струк­ту­ре и трен­дам не осо­бо отли­ча­ет­ся от зару­беж­ных аналогов.

Тем не менее на рос­сий­ском рын­ке скла­ды­ва­ет­ся оче­вид­ная дис­про­пор­ция меж­ду дохо­да­ми рас­про­стра­ни­те­лей циф­ро­во­го кон­тен­та и соб­ствен­но созда­те­лей про­дук­ции, при­чем явно не в поль­зу послед­них. Это актив­но меша­ет и биз­не­су, и созда­нию твор­че­ских про­дук­тов. В струк­ту­ре выплат циф­ро­вой дис­три­бу­ции воз­на­граж­де­ние авто­рам состав­ля­ют 0,2% от сум­мы всех отчис­ле­ний участ­ни­кам про­цес­са. Авто­ры, в част­но­сти, не полу­ча­ют за зву­ча­щие в филь­мах музы­каль­ные ком­по­зи­ции роя­л­ти, кото­рое пла­тят кино­те­ат­ры или теле­ка­на­лы. В свою оче­редь, плат­фор­мы, как и твор­цы, стра­да­ют от небла­го­при­ят­но­го нало­го­во­го режима.

Как сба­лан­си­ро­вать инте­ре­сы игро­ков рын­ка и снять нако­пив­шу­ю­ся кон­фликт­ность, что­бы уско­рить раз­ви­тие столь вос­тре­бо­ван­ной обще­ством отрас­ли — в отве­тах на этот вопрос участ­ни­ки обсуж­де­ния чаще были еди­но­душ­ны. При­зна­ны основ­ные про­блем­ные обла­сти: нало­го­об­ло­же­ние, источ­ни­ки допол­ни­тель­но­го финан­си­ро­ва­ния, стан­дар­ти­за­ция отчет­но­сти циф­ро­вых сер­ви­сов и борь­ба с онлайн-пират­ством. Были най­де­ны и алго­рит­мы реше­ний, устра­и­ва­ю­щие про­фес­си­о­наль­ное сооб­ще­ство в целом: про­дю­се­ров, авто­ров и дистрибьюторов.

Фис­каль­ная систе­ма, ори­ен­ти­ро­ван­ная на тра­ди­ци­он­ную эко­но­ми­ку, не под­хо­дит твор­че­ско­му биз­не­су, отме­тил пред­се­да­тель Коми­те­та РСПП по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и кре­а­тив­ным инду­стри­ям, пре­зи­дент Ассо­ци­а­ции IPChain Андрей Кри­чев­ский: «Успеш­ное раз­ви­тие отрас­ли невоз­мож­но без реше­ния вопро­сов нало­го­об­ло­же­ния на всех ста­ди­ях: созда­ния и рас­про­стра­не­ния твор­че­ско­го про­дук­та. Суще­ству­ю­щая систе­ма нало­гов и сбо­ров, создан­ная для мате­ри­аль­но­го про­из­вод­ства — в част­но­сти, НДС, — про­ти­во­ре­чит сути твор­че­ско­го процесса».

На сего­дняш­ний день онлайн-плат­фор­мы не могут вос­поль­зо­вать­ся ни пре­иму­ще­ства­ми обыч­ных кино­те­ат­ров, кото­рые не пла­тят НДС с про­да­жи биле­тов, ни пре­фе­рен­ци­я­ми ИТ-ком­па­ний, кото­рые поль­зу­ют­ся льго­та­ми по нало­гу на при­быль и стра­хо­вым взносам.

Коми­тет по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и кре­а­тив­ным инду­стри­ям РСПП после­до­ва­тель­но высту­па­ет за осо­бый нало­го­вый режим для твор­че­ско­го биз­не­са. При этом под­чер­ки­ва­ет­ся, что ника­ки­ми допол­ни­тель­ны­ми обя­за­тель­ства­ми с точ­ки зре­ния под­держ­ки оте­че­ствен­ной кино­ин­ду­стрии плат­фор­мы обла­гать­ся не долж­ны. Ведь на Запа­де такие обя­за­тель­ства каса­ют­ся в первую оче­редь интер­нет-гиган­тов и при­зва­ны оста­но­вить отток капи­та­ла из стра­ны, а рос­сий­ские плат­фор­мы так или ина­че пла­тят нало­ги в Рос­сии и под­дер­жи­ва­ют кине­ма­то­гра­фи­че­скую и сери­аль­ную инду­стрию через покуп­ку лицен­зий. С точ­ки зре­ния Коми­те­та льго­ты, кото­ры­ми поль­зу­ют­ся ИТ-ком­па­нии, долж­ны быть рас­про­стра­не­ны на все кре­а­тив­ные инду­стрии. Так, пред­ло­же­ние об отмене НДС на лицен­зи­он­ные дого­во­ры уже было пода­но в Адми­ни­стра­цию Пре­зи­ден­та и обсуж­да­ет­ся в Мини­стер­стве эко­но­ми­че­ско­го развития.

Для кино­те­ат­ров Еди­ная авто­ма­ти­зи­ро­ван­ная инфор­ма­ци­он­ная систе­ма (ЕАИС), фик­си­ру­ю­щая коли­че­ство зри­те­лей, дав­но ста­ла обы­ден­но­стью. Ни у про­дю­се­ра, ни у про­кат­чи­ка нет воз­мож­но­сти иска­зить дан­ные о кас­се. Плат­фор­мы же заяв­ля­ют, что све­де­ния о том, сколь­ко поль­зо­ва­те­лей посмот­ре­ли фильм, могут быть ком­мер­че­ски чув­стви­тель­ны­ми, и не горят жела­ни­ем их рас­кры­вать. Подоб­ный под­ход меша­ет раз­ви­тию отрас­ли не из-за гипо­те­ти­че­ски воз­мож­ных пре­тен­зий в части воз­на­граж­де­ния твор­че­ской груп­пы, а лиша­ет про­дю­се­ров совер­шен­но необ­хо­ди­мых дан­ных о про­смот­рах сво­их кар­тин, кото­рые помо­гут учесть измен­чи­вые при­стра­стия зри­те­лей и скор­рек­ти­ро­вать рабо­ту над сле­ду­ю­щим продуктом.

Про­зрач­ность рын­ка — это выиг­рыш­ная для всех ситу­а­ция, кото­рая поз­во­ли­ла бы онлайн-плат­фор­мам поль­зо­вать­ся нало­го­вы­ми послаб­ле­ни­я­ми наравне с обыч­ны­ми кино­те­ат­ра­ми, уве­рен пред­се­да­тель прав­ле­ния Ассо­ци­а­ции про­дю­се­ров кино и теле­ви­де­ния (АПКиТ) Сер­гей Селья­нов: «От оцен­ки ауди­то­рии зави­сит и под­держ­ка кон­крет­ных про­ек­тов и отрас­ли в целом. Осо­бен­но когда речь пой­дет о цели­ком и пол­но­стью под­дер­жи­ва­ю­щих льго­тах, кото­рые хоте­лось бы нашим “циф­ро­вым” кол­ле­гам предо­ста­вить. Это каса­ет­ся и НДС, и нало­га на при­быль, и стра­хо­вых взно­сов. Откры­тость ста­ти­сти­ки поми­мо все­го про­че­го — сти­мул к рыноч­ной и твор­че­ской кон­ку­рен­ции, боять­ся кото­рой нель­зя как есте­ствен­но­го пути развития».

Отчет­ность онлайн-вит­рин мог­ла бы стать и усло­ви­ем для облег­че­ния досту­па про­дю­се­ров к бан­ков­ско­му финан­си­ро­ва­нию. Бла­го­да­ря рас­кры­тию све­де­ний о набран­ной ауди­то­рии бан­ки смо­гут адек­ват­но оце­нить интел­лек­ту­аль­ные пра­ва на фильм в каче­стве зало­га. «С ини­ци­а­ти­вой о совер­шен­ство­ва­нии прак­ти­ки досту­па кре­а­тив­ных инду­стрий к кре­дит­ным про­дук­там РСПП уже обра­тил­ся в Минэко­но­мраз­ви­тия Рос­сии и в ЦБ РФ, но реа­ли­за­ции наших пред­ло­же­ний меша­ет отсут­ствие еди­но­об­ра­зия отчет­но­сти по дис­три­бу­ции. Это воз­мож­но и надо сде­лать в кон­сен­су­се всех участ­ни­ков рын­ка», — отме­тил Андрей Кричевский.

Не менее важ­но для аудио­ви­зу­аль­ной инду­стрии про­дол­жать борь­бу с пират­ством. В 2019 году объ­е­мы интер­нет-пират­ства сокра­ти­лись с 87 млн до 63,5 млн дол­ла­ров, но в пан­де­мий­ный год коли­че­ство пират­ских сай­тов вновь вырос­ло. Несмот­ря на мил­ли­о­ны ссы­лок, кото­рые, напри­мер, «Яндекс» бло­ки­ру­ет по Анти­пи­рат­ско­му мемо­ран­ду­му, про­бле­ма остается.

Заме­сти­тель пред­се­да­те­ля Коми­те­та РСПП по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и кре­а­тив­ным инду­стри­ям Сер­гей Мат­ве­ев отме­тил, что пра­во­об­ла­да­те­лю, решив­ше­му заявить о нару­ше­нии, зача­стую труд­но разо­брать­ся в про­це­ду­ре жало­бы и стан­дар­тах дока­за­тельств. Свои пра­ви­ла суще­ству­ют у Мосгор­су­да, у Суда по интел­лек­ту­аль­ным пра­вам, кото­рый мог бы пре­сечь рас­про­стра­не­ние кон­тра­факт­но­го това­ра через интер­нет-мага­зин; по сво­им опре­де­лен­ным пра­ви­лам рабо­та­ет в рам­ках «Мемо­ран­ду­ма» внут­рен­ний «анти­пи­рат­ский» инстру­мен­та­рий «Яндек­са». Уни­фи­ка­ция стан­дар­тов бло­ки­ров­ки неле­галь­но­го кон­тен­та мог­ла бы стать пред­ме­том оче­ред­ной сек­то­раль­ной сдел­ки, уве­рен Сер­гей Матвеев.

Дру­гое пред­ло­же­ние Коми­те­та РСПП по интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и кре­а­тив­ным инду­стри­ям каса­лось исполь­зо­ва­ния меха­низ­ма «белых спис­ков». Сего­дня пра­во­об­ла­да­тель вынуж­ден тра­тить мас­су уси­лий, соби­рая пират­ские ссыл­ки в таб­ли­цу, дока­зы­вая, что они дей­стви­тель­но неле­галь­ные. Меж­ду тем спи­сок лицен­зи­а­тов, плат­форм, полу­чив­ших раз­ре­ше­ние демон­стри­ро­вать фильм, поз­во­лил бы судам опе­ра­тив­но и без лиш­них затрат бло­ки­ро­вать недоб­ро­со­вест­ные ресур­сы. «Про­бле­му мож­но так­же решить точеч­ны­ми поправ­ка­ми в Уго­лов­но-про­цес­су­аль­ный кодекс (УПК). В миро­вой прак­ти­ке это носит назва­ние “поощ­ре­ние доб­ро­со­вест­но­го пове­де­ния пра­во­об­ла­да­те­лей”, а ведь на сего­дняш­ний день в рос­сий­ском зако­но­да­тель­стве ника­ко­го сти­му­ла для тако­го пове­де­ния нет», — отме­тил Сер­гей Мат­ве­ев. По его сло­вам, обе ини­ци­а­ти­вы РСПП — об уни­фи­ка­ции про­це­дур и о «белых» спис­ках — будут рас­смот­ре­ны с уча­сти­ем Мини­стер­ства куль­ту­ры РФ и Мини­стер­ства юсти­ции РФ.

В обсуж­де­нии насущ­ных вопро­сов аудио­ви­зу­аль­ной инду­стрии так­же при­ня­ли уча­стие заме­сти­тель гене­раль­но­го дирек­то­ра АО «Газ­пром-Медиа Хол­динг» Юлия Голу­бе­ва, испол­ни­тель­ный дирек­тор Ассо­ци­а­ции ани­ма­ци­он­ных ком­па­ний Ири­на Масту­со­ва, руко­во­ди­тель пра­во­во­го депар­та­мен­та «Росте­ле­ком» Мари­на Дозор­це­ва, руко­во­ди­тель направ­ле­ния управ­ле­ния регу­ля­тор­ны­ми рис­ка­ми Рос­сий­ской ассо­ци­а­ции элек­трон­ных ком­му­ни­ка­ций (РАЭК) Сер­гей Кучу­шев, заме­сти­тель гене­раль­но­го дирек­то­ра IVI по пра­во­вым вопро­сам Миха­ил Пла­тов, совет­ник прав­ле­ния Writers & Directors Worldwide Силь­ва­на Ярмо­люк, сце­на­рист, режис­сер, член прав­ле­ния Гиль­дии кино­дра­ма­тур­гов Сою­за кине­ма­то­гра­фи­стов РФ Алек­сей Алеш­ков­ский, дирек­тор по вза­и­мо­дей­ствию с инду­стри­ей медиа­сер­ви­сов «Яндекс» Ксе­ния Болецкая.

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