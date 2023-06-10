Скульптор Александр Рукавишников рассказал о своей работе над мемориальной доской Валерия Попенченко

Накануне телевизионной премьеры режиссер фильма Артём Михалков, а также сын прославленного боксера – Максим Попенченко – посетили мастерскую народного художника Российской Федерации, Лауреата Государственной премии Российской Федерации скульптора Александра Рукавишникова, который заканчивает работу над мемориальной доской Валерия Попенченко. Горельеф с изображением боксера украсит в скором будущем стену спорткомплекса МГТУ им. Н.Э. Баумана.

– Попенченко – мой кумир детства. Я сам боксом занимался. И анализируя все, что было сделано про бокс в свое время, я понял, что в кульминационный момент, когда атака какая-то идет – для скульптуры не выгодно. А интересно, когда уже прошла битва. И в данном случае великий нокаутер Валерий Попенченко изображен в тот момент, когда нокаут он уже произвел, и он идет уже немножко уставший и немножко взбудораженный. Мне было важно – чтобы не получилось ложного пафоса – знаете, если боксер – то в стойке… если балерина – то с поднятой ногой… это наивно. Все равно ты не воссоздашь сейчас ощущение от того, каким Попенченко был на ринге. Поэтому должна быть просто сильная скульптура. В данном случае – горельеф, – рассказывает скульптор Александр Рукавишников.

Картина «Мистер Нокаут» рассказывает о жизни и приключениях Валерия Попенченко (Виктор Хориняк), чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио – о его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем (Сергей Безруков).

Благодаря фильму Артёма Михалкова «Мистер Нокаут» имя легендарного боксера, звезды советского и мирового спорта, Валерия Попенченко снова в центре внимания, снова растет интерес к боксу как к спорту у молодого поколения. А это значит, что в будущем нас ждут новые громкие имена и выдающиеся чемпионы, рождение которых невозможно без наследия великих кумиров.

Напомним, что премьера спортивной драмы «Мистер Нокаут» состоится 12 июня в 21:20 на телеканале «Россия».

– Это очень правдивое и честное кино, мне фильм сразу понравился, и маме моей тоже. И я считаю, что Артём сделал великое дело, потому что об отце стали как-то забывать. А это же в первую очередь для молодежи нужно – такие великие люди, это ведь пример для них. Очень многие писали мне, хвалили фильм. А, например, в Магадане, где с 1975 года проводится ежегодный Российский турнир по боксу, на показе простые мужики просто плакали и говорили: «Ну, наконец-то вышел фильм о таком великом человеке!», – говорит Максим Попенченко.

Фото – телеканал «Россия»

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