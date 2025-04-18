Славянский рэп, дебют Веры Вольт и комбо близнецов: чем удивил фестиваль Rebel Age

Фестиваль независимой музыки Rebel Age собрал фрэшменов Москвы 16 апреля 2025 года в «Bronza loft by Bogema». В модный зал подтянулись эксперты музыкальной индустрии, следящие за трендами, а также прогрессивные представители прессы и блогеры. Ведущим вечера стал искрометный Макс Астахов (Studio 21), а специальным гостем – диджей Леонид Руденко.

Открыли фестиваль певица Кleo, мгновенно встряхнувшая зал экстравагантным славянским рэпом «Глупая», и создатель «славянского фонка» Ляма с песней «Иван Купала». Лирической составляющей вечеру добавила звезда шоу «Голос» Азер Насибов с композицией «Ветром», а завершила первый сет Sandra Top с вирусной песней «Ненормальный».

Во втором отделении гости смогли услышать все разнообразие современных трендов: Santee, Polza, Rendal, Kama и, конечно, Janik. На нем завершился блок сольных выступлений и началась близнецовая феерия в исполнении сестринской группы «Я и моя тень», а затем и братьев Skrimer & Nairex. Завершился сет песней «Девочка» в исполнении сразу пяти артистов – Kama, Skrimer & Nairex, Janik и Rendal.

Заключительный сет открыл стильный речитатив Sabu, после чего гостей погрузили в музыкальный транс рэперы Gidayyat и Mekhman. Кульминацией вечера стало первое концертное выступление блогера и актрисы Веры Вольт. Звезда призналась, что очень волнуется, но в итоге не на шутку раскачала зал, и гости с артистами не захотели расходиться. Завершился вечер креативной и уютно одновременно – совместным джемом всех артистов Rebel Age.

Участники вечера поделились с корреспондентом «ИнтерМедиа» своими впечатлениями:

Вера Вольт: Один комик советовал мне не начинать первое выступление с признания о том, что это первое выступление, не просить фору у публики. Но я все же решила сделать это признание, чтобы подчеркнуть важность момента для себя лично. Моя задача была – не встать как вкопанной, а получить от выступления удовольствие, и я его получила. Было очень приятно видеть, как публика стекалась плотнее к сцене, когда я начала петь, и не было ощущения, что это потому, что она меня знает как блогера. Я ощутила синергию с залом, даже не ожидала, что меня настолько тепло примут! А теперь ко мне стоит очередь из журналистов, фотографов…. я воспринимаю такой интерес как знак, что надо продолжать музыкальную карьеру. Ждите новых релизов!

Sandra Top: Получилось прекрасное мероприятие, атмосфера просто зашкаливает! Замечательная музыка, приятные люди!

Rebel Age — амбициозный проект, миссия которого – помощь дерзким и независимым артистам в популяризации их творчества.

«Мы совершенно точно знаем, как сложно творческим людям быть услышанными. Именно поэтому мы берём на себя полный цикл работ – с первых треков до больших концертных туров. Нам важно давать молодым артистам шанс стать узнаваемыми и востребованными в текущих реалиях шоу-бизнеса. Это не просто слова: они подкреплены 10 годами практики, за которые мы выпустили 1500 релизов и заключили более 200 контрактов с музыкантами. Еще мы тесно сотрудничаем с музыкальным издательством «Креатив Медиа», которое успешно выступает в роли дистрибьютора цифрового контента уже больше 15 лет», — рассказал корреспонденту «ИнтерМедиа» генеральный директор Rebel Age Сергей Шевелев.