В Галерее Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка «Слово и Спорт», представляющая работы в жанре «Книга художника», в котором традиционная печать (линогравюра, офорт, шелкография, литография) соседствуют с цифровой печатью, книгой-комиксом, плакатами, девизами и стихами, актуальными в спорте.

Спорт в различных его проявлениях всегда был частью культурной жизни человечества. Самые древние наскальные рисунки и артефакты, связанные со спортом, датируются 7000 годом до нашей эры. Многие антропологи полагают, что состязательные мероприятия сыграли важную роль в формировании человеческой цивилизации. Голландский философ Йохан Хёйзинга считает, что спорт и искусство имеют общие корни, которые находит в ритуальных играх и мистериях.

Сегодня спорт и искусство – это важнейшие составляющие культуры. Настоящий проект направлен на выявление связей между искусством и спортом, соединение в одном пространстве физической и духовной красоты. Центральная часть проекта осуществлена в жанре «Книга художника». Полифоническая форма – Книга художника, позволяет объединять художественные образы и слово. Сделать комплексное высказывание о спорте в искусстве и об искусстве в спорте. Это абсолютное новое Слово, не имеющее аналогов в современном искусстве.

В экспозиции представлены: рукописные книги, свитки, деревянные объекты, спортивные девизы, плакаты и листовки с «кричалками», комиксы, авторские футболки, «орфические шахматы».