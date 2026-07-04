Сложность как искусство: новый взгляд на реальность

В столице готовится к открытию не просто очередная экспозиция, а концептуальный эксперимент. Галереи PENNLAB и Shift объединяют усилия, чтобы представить проект «Перспектива сложности», где художники выступают в роли исследователей окружающей действительности.

Кураторы Владислав Ефимов и Анастасия Кузнецова намеренно смещают фокус с конечного результата на процесс рождения образа. Зрителя приглашают заглянуть в «кухню» творчества: от банальной оптической иллюзии до капризных химических реакций и филигранной ручной ретуши. Авторы демонстрируют аксиому: любое искусство — это прежде всего выбор ракурса, призма, через которую мы смотрим на мир.

Экспозиция строится как полифоническое пространство, где реальность соседствует с вымыслом, а сложные технологии — с простыми жестами. Различные медиумы здесь не вступают в конфликт, а создают единый, многомерный портрет современности. По словам куратора Ефимова, техника в искусстве давно превратилась в магический ритуал, однако истинная ценность кроется в синтезе противоположностей, которые обретают целостность только во всем своем многообразии.