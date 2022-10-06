«Сложности = возможности» – девиз очередного образовательного заезда арт-кластера «Таврида»

4 октября в Крыму в Капсельской бухте рядом с Судаком стартовал восьмой образовательный заезд арт-кластера «Таврида». Крупнейшая креативная площадка для молодежи до 10 октября проведет четыре арт-школы под оптимистичным девизом «Сложности = возможности». На площадку заехали 329 участников из 62 регионов, включая представителей Луганской и Донецкой народных республик, а также молодые творцы из ближнего зарубежья: Армении, Белоруссии, Узбекистана, Южной Осетии и Монголии.

Заезд объединил профессионалов различных художественных направлений, лидеров творческих проектов и представителей индустрии гостеприимства. Под руководством экспертов «Тавриды» участники проведут серию практических мастер-классов и исследуют успешные практики адаптации креативных отраслей к современным вызовам:

В арт-школе уличного театра и цирка ведущие драматические и цирковые режиссеры проведут для своих молодых коллег специальные лаборатории-коллаборации, направленные на развитие их профессиональных компетенций. Этот свежий формат внедрен в качестве эксперимента в этом году, оправдавшие себя на практике лаборатории будут внедрены в программу Университета креативных индустрий, открытие которого состоится в 2023 году.

Художников, живописцев и графиков примет арт-школа академической живописи. Эксперты поделятся своими секретами изобразительного искусства и обсудят с аудиторией будущее живописи. Участники школы отправятся в самые красивые локации Крыма для отработки полученных навыков. По итогам портфолио каждого художника пополнится свежей картиной с «Тавриды».

Молодые профи индустрии гостеприимства обсудят актуальные тенденции развития внутреннего туризма в России, освоят передовые подходы к продвижению региональных брендов и совместно подготовят и предложат новые идеи по развитию территории арт-кластера. Партнером арт-школы выступает конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На международную арт-школу«Здравствуй, Россия!» приехали молодые участники из-за рубежа. В рамках проекта, организованного совместно с Россотрудничеством, они познакомятся с историей России и освоят традиции народных промыслов, в том числе от резидентов арт-кластера «Таврида».

Одним из ключевых событий предстоящей недели станет участие делегации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожских областей в работе школы лидеров креативной экономики «Меганомика». Управленцы, занятые в сфере образования, культурно-досуговой деятельности, молодежной политики и спорта ознакомятся с актуальными трендами развития творческих индустрий и освоят инструменты, позволяющие отслеживать и внедрять новые идеи, исходящие от молодых профи. В результате рабочие группы, на которые будут поделены участники школы, разработают идею одного из мероприятий фестиваля «Таврида.АРТ» следующего года, проект для реализации в своем регионе и ежегодное совместное с «Тавридой» мероприятие.

Партнеры образовательного заезда: Россотрудничество, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российский союз уличных театров и артистов, театр клоунады «Микос», уличный театр «Небесная Карусель», Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, конкурс «Мастера гостеприимства».

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