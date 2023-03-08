«Слушай с Нюшей» – вышел новый подкаст о великих женщинах от создателей «Смешариков» на Яндекс Музыке

8 марта, в Международный женский день, ГК «Рики» запустила мультибрендовый детский подкаст «Слушай с Нюшей» о великих девушках и женщинах из самых разных сфер. Соведущими Нюши станут Смешарики, Фиксики и Детектив Финник с друзьями. Первый выпуск о модельере Коко Шанель уже доступен на Яндекс Музыке.

Всего запланировано 10 эпизодов хронометражем 3 минуты каждый. Выпуски будут выходить ежедневно, начиная с 8 марта. Слушатели узнают удивительные факты из жизни известных представительниц прекрасного пола и о том, как они вошли в мировую историю.

Лосяш расскажет, как микробиолог Зинаида Ермольева изобрела антибиотик и спасла миллионы людей от холеры, фиксик Нолик — о первой женщине — нобелевском лауреате по литературе Сельме Лагерлёф, а напарница Финника Кудряшка поделится секретом королевы детективов Агаты Кристи. Об этих и многих других великих женщинах с героями любимых мультсериалов слушайте в эпизодах подкаста «Слушай с Нюшей» на Яндекс Музыке.

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