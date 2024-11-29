Слушатели ENERGY посетили концерт Дуа Липы в Куала-Лумпуре

«Когда начинаю вспоминать, у меня так сердечко бьется. Как вообще можно передать чувства словами? Когда концерт закончился, я поняла, что хочу отмотать время назад, посмотреть все снова, а потом и еще раз. Рада, что услышала голос Дуа Липы вживую – сильный, мягкий, ни на что не похожий, очень крутой. Ее команда хореографов тоже что-то невероятное – у всех горят глаза, настоящие профессионалы. Между песнями не было никакой пустоты, они все равно танцевали, заводили толпу. Все продумано до мелочей», – поделилась впечатлениями победительница акции ENERGY MUSIC TOUR. После поездки в Малайзию она стала гостем шоу JOYСТИКИ на ENERGY (в составе ГПМ Радио входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).

Анастасия из Тольятти не просто выиграла билеты на концерт мировой звезды, а получила настоящее музыкальное путешествие на двоих по системе «все включено»: с перелетом, проживанием в пятизвездочном отеле, экскурсиями. 24 ноября вместе с мужем она оказалась в Куала-Лумпуре на выступлении известной британской певицы, обладательницы Grammy Дуа Липы (Dua Lipa). В этот день их дочери исполнилось два года, но пара решила, что «малышка вряд ли вспомнит «побег» родителей, а впечатления от концерта Дуа Липы – это на всю жизнь».

Личным гидом у Анастасии и ее мужа Алексея стал Богдан Кантемиров – один из JOYСТИКОВ. Вместе они отрывались под знаменитые «New Rules» и «Don’t start now», а потом отправились осматривать знаковые достопримечательности города. Башни-близнецы Петронас, площадь Независимости, дворец короля Малайзии – это и многое другое увидели победители ENERGY MUSIC TOUR. «Прикол в том, что все места, где мы побывали, на следующий день посетила и Дуа Липа. Она выкладывала фото в соцсетях, а у нас такие же», – рассказал Богдан Кантемиров.