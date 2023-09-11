Смешарикам – 20! Праздничный концерт в Культурном центре «ЗИЛ»

5 октября в 19:30 в московском Культурном центре «ЗИЛ» состоится выступление джаз-рок коллектива «СмешBand», приуроченное к 20-летию анимационного сериала «Смешарики». В мероприятии примут участие бессменные композиторы проекта Марина Ланда и Сергей Васильев. Специальный гость концерта – Сергей Мардарь, актер театра и кино, голос Кар-Карыча и Совуньи.

Первый четверг октября обещает быть незабываемым. Потому что именно в этот день на уютной сцене Культурного центра «ЗИЛ» состоится концерт музыкального проекта «СмешBand», чье творчество для многих неразрывно связано с детством.

Легендарный анимационный проект «Смешарики», празднующий в этом году своё 20-летие, соткан не только из свойственной этим героям философии и юмора. Особое место здесь занимает музыка – «потрясающая», «волшебная», «сказочная» - именно такие эпитеты слышатся от зрителей из зала, уже побывавших на концертах «СмешBand». Магия композиторов – Марины Ланда и Сергея Васильева, обаяние Сергея Мардаря, неудержимый драйв музыкального коллектива – всё это, как сказала бы одна из героинь проекта – Совунья, составляющие «рецепта отличного отдыха».

Музыкальный проект «СмешBand» изучает и популяризирует так называемое «искусство быть круглым» и создает свой уникальный жанр на стыке анимации, живого звука и хороших новостей, потому что других в Ромашковой долине просто нет.

Зрители узнают секреты анимации, «побывают» в звукозаписывающей студии и сами увидят, как озвучиваются мультфильмы, услышат из первых уст истории создания известных песен.

Праздничная театрализованная программа подарит зажигательное настроение детям и взрослым.

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