Смешарики выпустили новый эпизод про Башкортостан

Новый эпизод «Сокровище» из цикла образовательных серий со Смешариками – «Азбука дружбы народов» появился в сети. В этот раз героям предстоит узнать о такой национальной традиции как бортничество – старейшей форме пчеловодства, насчитывающей тысячи лет.

Мудрый ворон Карыч расскажет любознательным Крошу и Ёжику, что такое тамги, и тукмак. А также о прекрасном природном заповеднике Шульган-Таш, сотрудники которого бережно хранят традиции башкирских бортевиков.

Цикл образовательных серий «Азбука дружбы народов» создан ГК «Рики» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и непосредственном участии профессионального культуролога и этнографа.

Контент направлен на формирование и расширение представлений об этнокультурном многообразии нашей страны. Ранее компания презентовала серии «Лучший лучник» и «Гостинец» про традиции и обычаи Татарстана и Бурятии.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.