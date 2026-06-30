Смешной человек из Омска

На Большие гастроли в Московский театр кукол приехал Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин».

В который раз убеждаешься, что актеры театра кукол – универсальны. Драма, комедия, мюзикл, сказка – им подвластны все жанры театра. В этот раз фантастический рассказ Фёдора Достоевского «Сон смешного человека» в постановке Никиты Петрищева и художника Арины Владимирской превратился в спектакль-вертеп. Куклы и смешной человек – Дмитрий Войдак.

Моноспектакль Дмитрий Войдак не играет – он живёт в нём, исповедуясь перед всем зрительным залом. Большая заслуга режиссёра – в спектакле присутствует Достоевский и «Достоевщина», ибо актер проходит путь от греха и преступления к покаянию. Дмитрий Войдак действительно может быть смешным, отвратительным и возвышенным, как и человек у Достоевского. Мрачный Петербург передан всполохом фонаря, инфернальными сюртуками, с которыми в самых разных образинах управляется актёр.

Дмитрий Войдак мастерски умеет взаимодействовать с куклами. Они, признаться, тоже страдают как и люди. Они падают, разбиваются оземь, кажется, что даже плачут, Дмитрий Войдак играет куклами, как подчас играем мы с людьми – их чувствами и судьбами. Белые куклы – ангелы, которых развратил Смешной человек. Развратил, осознав позже свою вину, исцелив душу. Спектакль абсолютно соответствует духу сегодняшнего времени. Он именно что «достоевский» и очень русский, потому что в нём есть свет. Его лучи.

Марина АБРАМОВА