«смыСЛОВОе ИзМИРение» – конкурс для художников в галерее «Дрезден»

0
67

Друзья, коллеги, творцы!

Галерея «Дрезден» приглашает Вас с 1 декабря 2022 по 8 января 2023 года принять участие в новогодней арт-выставке произведений Российских и зарубежных художников, дизайнеров, скульпторов, ювелиров и мастеров ДПИ в галерее «Дрезден», Гостиный двор.

В рамках выставки будет проведен конкурс «смыСЛОВОе ИзМИРение». 

Наши партнеры и члены жюри:

  • Евразийский Художественный Союз;
  • Русское космическое сообщество;
  • телеканал РЕН ТВ;
  • телеканал ТВ Шанс;
  • печатный дом «Арт ГрадЪ»;
  • Александр Шилов;
  • Владимир Новожилов;
  • Евгений Нэтра;
  • Аркадий Бабич.

Список почетных и особенных гостей будет пополняться!

25 декабря 2022 года будут объявлены победители - авторы лучших работ. Главный приз - бесплатное участие в выставках на 1 месяц, 14 и 7 дней. Публикации на интернет площадках галереи и на сайте гостиныйдвор.москва. Дипломы и призы от партнеров.

Каждый участник получит сертификат соответствия на произведение.

В рамках арт-маркета будут проходить мастер-классы, лекции, концерты и поэтические вечера, модные дефиле, перформансы и многое другое!

Гарантируем насыщенную программу и рекламную поддержку участникам.

К участию принимаются: 

  1. живопись;
  2. анималистика;
  3. рисунок / графика;
  4. digital art / collage art;
  5. скульптура (арт-объекты);
  6. гравюра;
  7. ДПИ;
  8. fashion коллекции;
  9. украшения.

Стоимость участия*: 

  • с 1.12.22 по 8.01.23 - 10000₽;
  • с 1.12.22 по 19.12.22 - 7000₽;
  • с 20.12.22 по 08.01.23 - 7000₽;

По вопросам участия в проекте** писать в What’s App: 

  • 89269032043 Катерина Мещеринова (художники);
  • 89778587932 Марго Меренченко (дизайнеры, стилисты).

До встречи в галерее «Дрезден» по адресу: Москва, Хрустальный переулок, д. 1, Гостиный двор, секция 84.

Группа галереи «Дрезден» в ВК.

___________

* для работ, не превышающих общий размер 100×100 см.

** ‼️ Для участников клуба «Красная Стрекоза» - специальные условия, подробности WA +7 926 903-20-43 Катерина Мещеринова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяНа территории «Солнца Москвы» откроется игровой центр нового формата
Следующая статьяДень матери – 6 лучших сериалов Онлайн-кинотеатра START

Похожие статьиПредоставлено автором