«смыСЛОВОе ИзМИРение» – конкурс для художников в галерее «Дрезден»

Друзья, коллеги, творцы!

Галерея «Дрезден» приглашает Вас с 1 декабря 2022 по 8 января 2023 года принять участие в новогодней арт-выставке произведений Российских и зарубежных художников, дизайнеров, скульпторов, ювелиров и мастеров ДПИ в галерее «Дрезден», Гостиный двор.

В рамках выставки будет проведен конкурс «смыСЛОВОе ИзМИРение».

Наши партнеры и члены жюри:

Евразийский Художественный Союз;

Русское космическое сообщество;

телеканал РЕН ТВ;

телеканал ТВ Шанс;

печатный дом «Арт ГрадЪ»;

Александр Шилов;

Владимир Новожилов;

Евгений Нэтра;

Аркадий Бабич.

Список почетных и особенных гостей будет пополняться!

25 декабря 2022 года будут объявлены победители - авторы лучших работ. Главный приз - бесплатное участие в выставках на 1 месяц, 14 и 7 дней. Публикации на интернет площадках галереи и на сайте гостиныйдвор.москва. Дипломы и призы от партнеров.

Каждый участник получит сертификат соответствия на произведение.

В рамках арт-маркета будут проходить мастер-классы, лекции, концерты и поэтические вечера, модные дефиле, перформансы и многое другое!

Гарантируем насыщенную программу и рекламную поддержку участникам.

К участию принимаются:

живопись; анималистика; рисунок / графика; digital art / collage art; скульптура (арт-объекты); гравюра; ДПИ; fashion коллекции; украшения.

Стоимость участия*:

с 1.12.22 по 8.01.23 - 10000₽;

с 1.12.22 по 19.12.22 - 7000₽;

с 20.12.22 по 08.01.23 - 7000₽;

По вопросам участия в проекте** писать в What’s App:

89269032043 Катерина Мещеринова (художники);

89778587932 Марго Меренченко (дизайнеры, стилисты).

До встречи в галерее «Дрезден» по адресу: Москва, Хрустальный переулок, д. 1, Гостиный двор, секция 84.

Группа галереи «Дрезден» в ВК .

___________

* для работ, не превышающих общий размер 100×100 см.

** ‼️ Для участников клуба «Красная Стрекоза» - специальные условия, подробности WA +7 926 903-20-43 Катерина Мещеринова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.