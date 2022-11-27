«смыСЛОВОе ИзМИРение» – конкурс для художников в галерее «Дрезден»

Друзья, коллеги, творцы!
Галерея «Дрезден» приглашает Вас с 1 декабря 2022 по 8 января 2023 года принять участие в новогодней арт-выставке произведений Российских и зарубежных художников, дизайнеров, скульпторов, ювелиров и мастеров ДПИ в галерее «Дрезден», Гостиный двор.
В рамках выставки будет проведен конкурс «смыСЛОВОе ИзМИРение».
Наши партнеры и члены жюри:
- Евразийский Художественный Союз;
- Русское космическое сообщество;
- телеканал РЕН ТВ;
- телеканал ТВ Шанс;
- печатный дом «Арт ГрадЪ»;
- Александр Шилов;
- Владимир Новожилов;
- Евгений Нэтра;
- Аркадий Бабич.
Список почетных и особенных гостей будет пополняться!
25 декабря 2022 года будут объявлены победители - авторы лучших работ. Главный приз - бесплатное участие в выставках на 1 месяц, 14 и 7 дней. Публикации на интернет площадках галереи и на сайте гостиныйдвор.москва. Дипломы и призы от партнеров.
Каждый участник получит сертификат соответствия на произведение.
В рамках арт-маркета будут проходить мастер-классы, лекции, концерты и поэтические вечера, модные дефиле, перформансы и многое другое!
Гарантируем насыщенную программу и рекламную поддержку участникам.
К участию принимаются:
- живопись;
- анималистика;
- рисунок / графика;
- digital art / collage art;
- скульптура (арт-объекты);
- гравюра;
- ДПИ;
- fashion коллекции;
- украшения.
Стоимость участия*:
- с 1.12.22 по 8.01.23 - 10000₽;
- с 1.12.22 по 19.12.22 - 7000₽;
- с 20.12.22 по 08.01.23 - 7000₽;
По вопросам участия в проекте** писать в What’s App:
- 89269032043 Катерина Мещеринова (художники);
- 89778587932 Марго Меренченко (дизайнеры, стилисты).
До встречи в галерее «Дрезден» по адресу: Москва, Хрустальный переулок, д. 1, Гостиный двор, секция 84.
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* для работ, не превышающих общий размер 100×100 см.
** ‼️ Для участников клуба «Красная Стрекоза» - специальные условия, подробности WA +7 926 903-20-43 Катерина Мещеринова.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.