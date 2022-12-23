«Снег на Новый год»: Шура Би-2 выпустил новый сингл вместе с дочерью Евой Би-2

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«Снег на Новый год» — первый сингл из нового, пятого по счёту альбома «Нечётного воина», сайд-проекта группы Би-2. Вместе с новым синглом вышло и лирик-видео — светлую рождественскую песню исполнил Шура Би-2 вместе со своей дочерью Евой Би-2:

Новый альбом «Нечётный воин 5» выйдет в феврале 2023 года, в день 70-летнего юбилея Михаила Карасёва — автора слов и музыки всех «Нечётных воинов», а по совместительству — творческого гуру Би-2.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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