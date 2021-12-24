«Снегурочка». Московский Новый драматический театр приглашает на премьеру

Московский Новый драматический театр приглашает на премьеру музыкального спектакля «Снегурочка»!

Музыкальный спектакль на сюжет сказки о Снегурочке предназначен в первую очередь детям, но и взрослые наверняка не заскучают!.. Всем нам хочется ненадолго попасть в добрый волшебный мир, где оживают вылепленные из снега девушки, животные разговаривают, а добро всегда побеждает зло.

Оригинальная пьеса, написанная специально для нашего театра по мотивам русских народных сказок, поставлена в стилистике «наивного театра». Авторские костюмы, современный саундрек сочетается в ней с добрыми традициями красивых советских постановок, которые памятны нескольким поколениям зрителей.

Перед каждым спектаклем, за 20 минут до начала, маленьких зрителей ждёт праздничная интермедия в фойе театра у живой ёлки!

В ролях – Екатерина Кобба, Наталья Гришагина, Игорь Андреев, Максим Городов, Дмитрий Светус, Наталья Мехия, Наталья Рассиева, Дарья Бутакова, Максим Горшков, Евгений Кениг, Екатерина Демакова.

Рекомендовано 6+.

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