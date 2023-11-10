Снегурочка, Золушка, Кармен, Онегин, Риголетто, и даже Мышь: оперная феерия на сцене Московской государственной консерватории в исполнении финалистов «Института оперы»

Нетривиальный взгляд на классику увидели зрители гала-концерта «Института оперы» 9 ноября на сцене Большого зала Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Участники проекта исполнили арии и сцены из всемирно известных опер «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, «Риголетто» Дж. Верди, «Золушка» Дж. Россини, «Кармен» Ж. Бизе и оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса.

Эти произведения студенты в течение почти шести месяцев изучали на занятиях по русской, итальянской, немецкой, французской фонетике и вокальной технике, которую им преподавали такие оперные звезды как Заслуженная артистка России Марина Мещерякова; Заслуженная артистка России, солистка Большого театра России, приглашенная солистка Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова Агунда Кулаева; приглашенная солистка Большого театра России и Метрополитен-опера Любовь Петрова; солист Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова Хачатур Бадалян.

Музыкальное сопровождение мирового уровня молодым оперным певцам обеспечил Государственный Кремлевский оркестр под управлением Художественного руководителя и Главного дирижера Константина Чудовского.

Блистательному выступлению финалистов предшествовали кропотливые занятия с педагогами по вокалу, языкам, истории оперы, исполнительским стилям, фониатрии, психологии и менеджменту, студенты прошли обучение по работе с режиссёром и дирижёром.

Образовательный проект для оперных певцов «Институт оперы» предоставляет возможность повышения профессиональной подготовки в онлайн-формате всем одаренным вокалистам из регионов Российской Федерации. Он также направлен на выявление и поддержку наиболее талантливых учеников.

Всего во втором потоке проекта обучались 50 студентов из 16 регионов России, в том числе из Донбасса и Херсонской области.

Проект организован Арт-Агентством «Премьер», которое является первым и единственным в России продюсерским агентством оперных певцов. Проект уже второй раз реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото – Артём ЖЕМЧУГОВ, Григорий БЕЛИКОВ, Олег КУКУШКИН