Снять квартиру в Москве художнику или музыканту

Вы едете в Москву в командировку? Вы поступили на учебу в один из столичных вузов? А может быть вы музыкант или художник, который приехал в столицу и заключил контракт с одним из московских продюсерских центров? Или вы готовитесь к шоу на Первом канале? Или к проведению собственных мастер-классов? В конце-концов вы просто хотите пожить отдельно от родителей или сокурсников из студенческого общежития!.. Все эти и еще другие причины не позволят вам снимать номер в гостинице.

Причин, вызванных желанием снять квартиру в Москве может быть много. Мы всего лишь перечислили некоторые из них. Вы думаете это сложно? На самом деле это не так сложно сделать как кажется. И, да, процесс по аренде недвижимости может быть хлопотным — надо найти подходящие адреса и сдающиеся квартиры, которые отвечают вашим требованиям. Площадь, удаленность от метро или другого общественного транспорта, ближайшие продуктовые магазины, службы быта, социальные объекты (почта, поликлиника, больница, аптека и т.д.), созвониться с агентствами, договориться о просмотре, проверить документы владельцев, включая документы на квартиру, узнать о гарантиях и ответственности сторон и заключить договор найма жилого помещения, который не только сделает ваше проживание в арендованной квартире спокойным, но и защитит от финансовых потерь и нежелательных посещений хозяев и контролирующих органов.

Осложняет поиск квартир музыканту или художнику еще и то, что не все владельцы разрешают использовать в своей квартире покрасочные материалы для художников. И не все соседи в состоянии терпеть бесконечные репетиции музыкантов, пусть и в разрешенное для их проведения законом время… «Закон о тишине в Москве», знаете ли…

А еще творческому человеку, часто нужен грузовой лифт в доме, т.к. одно дело, когда музыкант исполняет свои произведения на переносном музыкальном инструменте — гитара, флейта, скрипка, виолончель и т.д. И совсем другая ситуация, когда ему для игры требуется контрабас, пианино или ударная установка… Каждый раз на высокие этажи поднимать крупные музыкальные инструменты будет проблематично.

А каково художнику? Представьте себе, что он создаст картину размером 2,5 на 3 м, а вынести ее для демонстрации на выставке не сможет? Не позволят пролеты или маленькая лифтовая кабина… А если это будет скульптура из гипса весом около 200 кг? И это только малые художественные формы, которые не требуют для творца больших площадей!

Масса технических особенностей усложняет жизнь творческого человека по поиску квартиры в Москве…

Но, давайте же мы вернемся к арнеде!

Сколько стоит сегодня сдающаяся квартира? Как правило цена на недвижимость в Москве составляет от 25 до условной бесконечности тыс. рублей в месяц. Но, чтобы более-менее точно составить смету расходов на аренду жилья, можно воспользоваться сервисом одного из агенств по поиску и подбору сдающихся в аренду квартир. Например, агентство «Этажи» (Сайт компании можно посмотреть по предложенной ссылке выше — прим. ред.).

Чем интересен и привлекателен этот сайт? Структурированной подачей материала. Все коммерческие предложения сайта одновременно отражены на карте города. На сайте есть поиск по параметрам — район, этажность, площадь, количество комнат, цена и т.д.

Присутствуют разделы, посвященные и самому агенству «Этажи». История компании, информация об оказываемых услугах, отзывы клиентов, мнение специалистов, правовые документы и многое другое. Все это находится в одном-двух кликах «мышкой» от необходимой вам информации по понравившемуся объекту недвижимости.

У компании есть и свой корпоративный блог — Журнал, из которого можно узнать об общей ситуации на рынке недвижимости, получить полезные советы и сопутствующую информацию.

Такие вспомогательные сервисные опции помогут не только быстро составить объективное мнение об интересующей, сдаваемой в аренду недвижимости, получить информацию о всех участниках сделки, но и добиться желаемого результата — в ограниченные сроки и с минимальными затратами.

Все знают, что рынок аренды квартир в Москве «это ад», а поиск примерно похож на «пребывание в чистилище», поэтому хорошо, когда на пути арендатора появляются люди и сервисы, помогающие избавиться от лишних проблем, суеты и хлопот.

Берегите себя и свои финансы! Будьте внимательны! И удача вам улыбнётся. А уютная квартира обязательно встретит вас на своём пути.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.