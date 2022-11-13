«Со – единение»: Москомархитектура и ЦСИ Винзавод откроют новую выставку уличного искусства

15 ноября состоится торжественное открытие уличной выставки граффити «Со – единение». Это второй проект для Арт Квартала, который реализует ЦСИ Винзавод совместно с Москомархитектура.

«В прошлом году Москомархитектура провела творческий конкурс, благодаря которому возле Курского вокзала получилось новое живое пространство. Мы продолжаем наводить мосты между художником и городом, искусством и зрителем, и надеемся, что жителям и гостям столицы выставка «Со – единение» также придется по душе, — говорит Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская. — Хочу поблагодарить коллег из Винзавода, которые вместе с нами воплотили в жизнь этот замечательный проект».

«Мы поддерживаем разные виды искусства, и в данном случае удалось сделать эту практику регулярной, — говорит главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Выставка «Со – единение» направлена на изучение и развитие уличного искусства, ведь архитектура — не обязательно про большие здания, но и про такие общественные инициативы. Кроме того, уличное искусство выстраивает динамичный диалог горожан с городом, что важно для современной, живой городской среды».

Выставке отдано легендарное пространство на территории уникального креативного пространства Москвы — Арт Квартала. Стена вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала в сторону двух креативных кластеров: ЦСИ Винзавод и Центр дизайна Artplay — хорошо знакома уличным художникам. Долгое время она постоянно была покрыта тегами. Именно там проходила нелегальная акция «Курок». Это основная артерия, которая ведет к творческим кластерам, вдоль стены ежедневно проходят тысячи человек.

Концепция выставки «Со – единение» разработана Москомархитектурой и ЦСИ Винзавод в направлении Urban + Art как проект поддержки стрит-арт художников. Как и для первой выставки уличной галереи НЕТСТЕН проведен закрытый конкурс, участие в котором приняли 12 художников. Экспертная комиссия оценивала портфолио, концепции работ на соответствие теме и сочетаемости друг с другом. В результате из 12 заявителей выбрали шесть художников: Рома Мураткин, Миша Most, Алексей Luka, Оля Iney, Саша Blot, Вова Nootk. В этих произведениях отразятся их размышления на тему городской среды и ее взаимодействия с современным искусством.

Выставка «Со – единение» продлится до мая 2023 года, после чего проект Уличная галерея НЕТСТЕН обновит экспозицию. «Сменяемость экспозиции меняет и облик всего пространства вокруг, и в следующем году мы обязательно увидим что-то новое», — подчеркивает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Арт Квартал будет притягивать жителей города, это интересный маршрут для приятной прогулки, во время которой происходит встреча с современным искусством. Уличная галерея НЕТСТЕН входит в экскурсионный маршрут ЦСИ Винзавода, где слушатели узнают историю российского уличного искусства и видят реальные произведения художников», — говорит арт-директор ЦСИ Винзавод Сабина Чагина.

По ее словам, следующим этапом появления искусства в Арт Квартале станет IV биеннале уличного искусства «Артмоссфера», которая пройдет весной 2023 года на территории Басманного района. Таким образом в Арт Квартале появятся новые работы художников, усиливая эффект присутствия искусства и создавая новые точки притяжения для горожан.

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