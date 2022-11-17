«Со – единение»: Москомархитектура и ЦСИ Винзавод открыли новую выставку уличного искусства

15 ноября состоялось торжественное открытие уличной выставки граффити «Со — единение» (метро Курская (Чкаловская), стена вдоль ж/д путей, между Курским вокзалом и тоннелем на Верхней Сыромятнической). Это второй проект для Арт Квартала, который реализует ЦСИ Винзавод совместно с Москомархитектура.

«У нас сложилась хорошая, добрая творческая традиция. В этом году Москомархитектура эту традицию продолжила. В результате у нас появилось творческое пространство, где соединились городская жизнь и проекты стрит-арт художников», — сказала Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

«Наш совместный проект с Винзаводом» — партнерская работа и в определенном смысле эксперимент, направленный на поиски точек соприкосновения с уличным искусством, паблик-артом , — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Это проявление творческой инициативы часто хаотично и в городе имеет противоречивые оценки. Часто люди не видят границ между работами художников и визуальным шумом. Мы же стараемся найти общий язык и сделать пространство вдоль железнодорожных путей от Курского вокзала к ЦСИ Винзавод заметным местом экспериментов. Надеюсь, что такие точки будут появляться в городе: мы ищем конструктивный вариант взаимодействия с художниками».

Выставке отдано легендарное пространство на территории уникального креативного пространства Москвы — Арт Квартала. Стена вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала в сторону двух креативных кластеров: ЦСИ Винзавод и Центр дизайна Artplay — хорошо знакома уличным художникам. Долгое время она постоянно была покрыта тегами. Именно там проходила нелегальная акция «Курок». Это основная артерия, которая ведет к творческим кластерам, вдоль стены ежедневно проходят тысячи человек.

Концепция выставки «Со – единение» разработана Москомархитектурой и ЦСИ Винзавод в направлении Urban + Art как проект поддержки стрит-арт художников. Как и для первой выставки уличной галереи НЕТСТЕН был проведен закрытый конкурс, участие в котором приняли 12 художников. Экспертная комиссия оценивала портфолио, концепции работ на соответствие теме и сочетаемости друг с другом. В результате из 12 заявителей выбрали шесть художников: Рома Мураткин, Миша Most, Алексей Luka, Оля Iney, Саша Blot, Вова Nootk. В этих произведениях отразились их размышления на тему городской среды и ее взаимодействия с современным искусством.

«Мы выбирали яркие творческие высказывания, которые привлекут внимание, тронут зрителя, призовут его к диалогу, — подчеркнул Сергей Кузнецов. — Ведь именно такова задача искусства. Не случайно выставка называется «Со-единение»: это пространство — место диалога города со своими жителями. Москва как город максимально разношерстный, просто создана для таких проектов».

Выставка «Со — единение» продлится до мая 2023 года, после чего проект Уличная галерея НЕТСТЕН обновит экспозицию.

«Мы рады продолжить этот проект. Он соединяет искусство и город, работы художников и тех людей, которые ежедневно проходят мимо этой стены в направлении творческих кластеров, — рассказала арт-директор ЦСИ Винзавод Сабина Чагина. — За те полгода, что здесь находились работы первой выставки, их никто не повредил, они остались неизменными. Хотя напротив мы видим стену в тегах — это такой маркер среды, который показывает, что нужно менять. Работы стрит-арт художников также выступают в роли еще одного маркера, который показывает, что искусство может сопровождать людей по дороге от метро до работы».

Роман Мураткин

Герой работы Романа Мураткина спешит куда-то по своим делам. Движение и динамика формы подчеркивают стремительный темп жизни в большом городе. Этот ритм и поток объединяют жителей мегаполиса.

Миша Most

В своей работе художник исследует тему влияния технологий на человека. В чертах персонажей есть что-то от андроидов, что-то — от людей, которые воспринимают окружающий мир через привычные нам средства коммуникации. Так Миша Most показывает соединение цифрового и реального миров, а возможно, и отсутствие границы между этими двумя реальностями.

Алексей Luka

Алексей Luka изобразил городской паттерн, в котором используются абстрактные элементы и архитектурные детали. Они маскируют пространство под привычный узор мегаполиса. Это своего рода тетрис, из фигур которого складывается силуэт города.

Оля Iney

Каждый день люди, которые торопятся, бегут, спешат, проходящие мимо люди сливаются в общую массу — сложно кого-то различить или запомнить. Но стоит только остановиться и сфокусировать взгляд, как незнакомцы обретают свою неповторимую индивидуальность.

Саша Blot

Два сюрреалистических существа, формирующие разные элементы, находят гармонию, только соединяясь друг с другом прикосновением губ. Их формообразующая сила при этом не только усиливается, но и обретает общий цвет. Так художник изобразил момент созидания — время, когда необходимо создавать, любить и балансировать. Бесконечным источником вдохновения и формирования мыслей, эмоций и смыслов для человека выступает он сам. Своими руками мы способны творить части нашего окружающего мира: от архитектуры до растений, от самых простых вещей до безгранично наполненного смыслами искусства. Самое важное — делиться этим с другими, создавая самые сильные и сбалансированные связи.

Вова Nootk

Зарисовка художника посвящена размышлениям о том, как в едином городском пазле собираются самые разные персонажи и где каждый занимает свое место.

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