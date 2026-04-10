«Со звездами к звездам»: выставка в Музее Г.О.Р.А. ко Дню космонавтики

В Музее Г.О.Р.А. – филиале Музея Победы открылась выставка «Со звездами к звездам». Экспозиция приурочена ко Дню космонавтики.

«Выставка посвящена создателям и первопроходцам советской космонавтики, чей путь начинался на фронтах Великой Отечественной – в окопах, за штурвалом самолетов, в партизанских отрядах, в блокадном Ленинграде и глубоком тылу. Они горели в подбитых самолётах, выходили из окружения, теряли товарищей, а спустя годы — оказались у стартовых столов Байконура, у кульманов конструкторских бюро, в кабинах космических кораблей», — отметили в Музее Победы.

На выставке представят фотографии лётчиков-космонавтов, военных испытателей, учёных, выдающихся конструкторов, специалистов, готовивших космонавтов к полетам. Экспозиция осветит вклад каждого из них в Победу и в освоение Космоса. Например, гости музея на Поклонной горе узнают о Георгии Береговом — единственном космонавте, получившим первую «Золотую Звезду» за боевые вылеты на фронте, а вторую — за полёт на орбиту.

Материалы выставки рассказывают об удивительной судьбе Константина Феоктистова, юного разведчика, выжившего после расстрела, а спустя два десятилетия проектировавшего первый многоместный корабль и полетевшего в Космос. Стал командиром космического корабля и юный защитник из блокадного Ленинграда Владимир Шаталов. А военные лётчики-герои Николай Каманин и Михаил Одинцов после войны руководили подготовкой первых советских космонавтов. Всего же на выставке представят истории 21 героя-фронтовика, чья биография затем была связана с Космосом. В экспозицию войдут фотографии из фондов Музея Победы, а также предоставленные информационным агентством РИА Новости.