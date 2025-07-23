Событиям Корейской войны посвятили международную конференцию в Музее Победы

В Музее Победы состоялась международная военно-историческая конференция «Корейская война 1950-1953 годов. Советско-корейское боевое братство». Мероприятие приурочено к 72-й годовщине окончания вооруженного конфликта.

В конференции приняли участие более 60 человек, среди них – ветераны Корейской войны 1950-1953 годов и их потомки, ведущие отечественные и зарубежные ученые, архивисты, преподаватели и студенты, слушатели и курсанты вузов силовых ведомств, представители аппарата военных атташе и посольства КНДР в России, общественных организаций. С приветственным словом выступили атташе по вопросам обороны Посольства КНДР в РФ старший полковник Ро Ги Чхоль, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун, председатель совета по патриотическому воспитанию ОРО «Офицеры России» Герой России Александр Головашкин, начальник международного отдела Музея Победы Денис Пархомчук.

«Эта война оставила глубокий след в истории международных отношений и оказала серьезное влияние на судьбы народов в регионе. Война стала не только тяжелым испытанием для корейского народа, но и важным уроком для всего мира, напомнив о катастрофических последствиях крупномасштабных военных конфликтов. Сегодня, спустя десятилетия, мы отдаем дань уважения всем, кто проявил мужество и героизм, кто выстраивал советско-корейское боевое братство, а также осмысливаем исторические итоги через призму современности. Особые слова благодарности – ветеранам, чьи подвиги и мужество позволили отстоять независимость Корейской Народно-Демократической Республики. Для нас крайне важно сохранить правду о событиях тех лет, противостоять попыткам искажения истории и извлечь уроки, способствующие укреплению мира и безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе», — отметил в приветственном письме участникам конференции заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин.

Конференция призвана напомнить об истоках глубокого уважения и взаимного сотрудничества между нашими народами, которое основано на пройденных испытаниях в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

«Советский Союз не мог остаться в стороне, и поэтому был создан 64-й истребительный авиационный корпус, который вступил в боевые действия против американских империалистов в ноябре 1950 года. Советские летчики, ведя боевые действия, создали преимущество в боевых действиях против американских самолетов и добились больших успехов в уничтожении авиации американских империалистов. Весь корейский народ поднялся на борьбу, и благодаря тому, что у агрессора были достаточно большие потери в живой силе, в авиации, в артиллерии, в танках и так далее, американцы вынуждены были пойти на перемирие, и 27 июля 1953 года был подписан акт о перемирии в Корейской войне», — добавил ветеран Корейской войны 1950-1953 годов Янус Канов.

Гостей также ждала концертная программа и экскурсия по масштабной экспозиции музея на Поклонной горе «Битва за Москву. Первая Победа!».

Организаторами мероприятия выступили Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Российская общественная организация «Совет ветеранов Корейской войны 1950-1953 годов» и Музей Победы.