СОЧИ: Леонид Агутин вновь проводит Музыкальный образовательный форум

С 1 по 11 июля 2023 года в Сочи, на Курорте Красная Поляна, пройдет самое ожидаемое семейное событие лета — IV Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. Тысячи детей и их родителей со всей страны вновь приедут на Курорт Красная Поляна, чтобы провести десять дней в атмосфере творческого развития.

«В этом году форум значительно расширяет свою программу. Му увеличили количество образовательных треков для детей, подготовили треки для родителей и педагогов. Неизменным останутся лучшие педагоги, которые будут заниматься с детьми на протяжении всех дней форума», — отметила генеральный продюсер форума Светлана Митрофанова.

В 2023 году на форуме будет представлено 11 основных творческих направлений для детей, среди которых: вокал, танцы, актерское мастерство, модельное творчество, тележурналистика. Кроме того, пять образовательных треков будет организовано для родителей. Как и в прошлые годы педагогами участников станут не только опытные наставники, но и звездные гости форума.

Завершится форум грандиозным гала-концертом, на котором участники споют на одной сцене со звездами шоу-бизнеса. В разные годы участниками гала-концерта форума были Лариса Долина, Владимир Пресняков, Пелагея, Сосо Павлиашвили, IOWA, Юлианна Караулова, группа «Пицца», Анита Цой, JONY и многие другие звезды российского шоу-бизнеса.

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