«Соединение прервано. Восстановить». Групповая выставка выпускников MSCA

Кристина Рудых. Привязанность. Холст, акрил, 60х60 см

Московская школа современного искусства (MSCA) и галерея Ruarts представляют групповую выставку «Соединение прервано. Восстановить.» – междисциплинарный проект выпускников MSCA: художников, кураторов, арт-менеджеров. Произведения 27 художников станут отражением поиска способов справиться с травмирующими событиями в жизни и обретения способности уверенно двигаться вперед. На выставке будут представлены инсталляции, объекты, видеоарт, скульптуры и живописные работы.

Выставочный проект будет расположен на двух этажах галереи и поделен на пять смысловых разделов: «Турбулентность и неопределенность», «Поиск и принятие Я», «Внимание к телу. Заземление», «Связь с окружающим миром» и «Связь с другим». Все блоки объединит главная идея познания собственной личности и исследования мира вокруг с помощью телесных практик и укрепления социальных контактов.

«Именно эти инструменты помогают справляться с травмами в периоды жизненных потрясений», — убеждены кураторы выставки, выпускники MSCA Евгения Гольман и Этери Орджоникидзе.

«Мы всегда стремимся поддерживать студентов и выпускников в их профессиональной реализации. В частности, эта выставка стала дипломной для студентов программы «Современная живопись» под кураторством Павла Гришина. Она также послужила возможностью выпускникам-кураторам и арт-менеджерам подготовить и представить полноценный выставочный проект», — рассказал директор Московской школы современного искусства Михаил Левин.

В выставке «Соединение прервано. Восстановить.» примут участие художники: DIAL, KK, Мария Андриевская, Екатерина Антанович, Анна Бёрч, Доротея Волкова, Ди Вэйлин, Анна Галицына, Наталья Грачева, Мария Жиродон, Маргарита Журавлева, Мария Кавардак, Анна Кириллина, Дарья Клементьева, Анастасия Литвинова, Алла Мезенцева, Радмила Мигулина, Мария Мичи, Виктория Мухонько, Ирина Никулина, Ольга Поплавская, Алёна Попова, Кристина Рудык, Варвара Силантьева, Даниэль Тыртышников, Мария Челнокова, Александр Шамеев.

Dial. B05M1. Холст, акриловый маркер, 80х120 см

Анна Берч. Жили-были

Анна Галицына. Из диптиха «Связь поколений»

Ирина Никулина. Из серии «Прогулки»

Мария Челнокова. Видео-арт