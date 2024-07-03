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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМосква«Соединение прервано. Восстановить». Групповая выставка выпускников MSCA

«Соединение прервано. Восстановить». Групповая выставка выпускников MSCA

editor
By editor
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Рудык_Кристина_Привязанность_60х60_х_а_2023_1

Кристина Рудых. Привязанность. Холст, акрил, 60х60 см

Московская школа современного искусства (MSCA) и галерея Ruarts представляют групповую выставку «Соединение прервано. Восстановить.» – междисциплинарный проект выпускников MSCA: художников, кураторов, арт-менеджеров. Произведения 27 художников станут отражением поиска способов справиться с травмирующими событиями в жизни и обретения способности уверенно двигаться вперед. На выставке будут представлены инсталляции, объекты, видеоарт, скульптуры и живописные работы.

Выставочный проект будет расположен на двух этажах галереи и поделен на пять смысловых разделов: «Турбулентность и неопределенность», «Поиск и принятие Я», «Внимание к телу. Заземление», «Связь с окружающим миром» и «Связь с другим». Все блоки объединит главная идея познания собственной личности и исследования мира вокруг с помощью телесных практик и укрепления социальных контактов.

«Именно эти инструменты помогают справляться с травмами в периоды жизненных потрясений», — убеждены кураторы выставки, выпускники MSCA Евгения Гольман и Этери Орджоникидзе.

«Мы всегда стремимся поддерживать студентов и выпускников в их профессиональной реализации. В частности, эта выставка стала дипломной для студентов программы «Современная живопись» под кураторством Павла Гришина. Она также послужила возможностью выпускникам-кураторам и арт-менеджерам подготовить и представить полноценный выставочный проект», — рассказал директор Московской школы современного искусства Михаил Левин.

В выставке «Соединение прервано. Восстановить.» примут участие художники: DIAL, KK, Мария Андриевская, Екатерина Антанович, Анна Бёрч, Доротея Волкова, Ди Вэйлин, Анна Галицына, Наталья Грачева, Мария Жиродон, Маргарита Журавлева, Мария Кавардак, Анна Кириллина, Дарья Клементьева, Анастасия Литвинова, Алла Мезенцева, Радмила Мигулина, Мария Мичи, Виктория Мухонько, Ирина Никулина, Ольга Поплавская, Алёна Попова, Кристина Рудык, Варвара Силантьева, Даниэль Тыртышников, Мария Челнокова, Александр Шамеев.

Dial_B05m1_80×120_холст_акриловый-маркер

Dial. B05M1. Холст, акриловый маркер, 80х120 см

Бёрч_Анна_Жили-были

Анна Берч. Жили-были

Галицына_Анна_Из_диптиха_Связь_Поколений

Анна Галицына. Из диптиха «Связь поколений»

Никулина_Ирина_Из_серии_Прогулки

Ирина Никулина. Из серии «Прогулки»

Челнокова_Мария_Видео-арт

Мария Челнокова. Видео-арт

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