Софи КАЛЬЧЕВА: «Обсуждаем участие в новых проектах»

Певица Софи Кальчева рассказала о новом этапе в творчестве, отношениях с Николаем Басковым и поделилась, каким должен быть ее идеальный мужчина.

– Как вы пришли в музыкальную индустрию? Лев Валерианович и Николай Басков помогли в этом?

– Я шла к этому еще с детства. Пробовала себя в различных направления: и актерском, и вокальном, и модельном. Но когда я поняла, что хочу связать свою жизнь с творческой профессией, решила узнать, что для этого нужно. Моя родственница согласилась принять меня в Москве и посоветовала поступить в «Государственном училище циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева». Через 2 года я записала свою первую песню «Не уходи», которая держалась 40 недель в хит-парадах на Динамит ФМ. Затем продюсерский центр Льва Лещенко подписал со мной контракт, мы сняли клип и начались гастроли по всей стране.

Развитию моей карьеры поспособствовал Лев Валерианович Лещенко. С Николаем Басковым у нас было великолепное шоу, которое мне дало колоссальный опыт, общение со зрителем, умение держаться на сцене. Это еще одна ступень в карьере, и я очень благодарна, что мне посчастливилось поработать с ним.

– Что вас вдохновляет?

– Я ищу вдохновение во всём: в событиях, которые происходят, в людях, которые меня окружают, в переменах – какими бы они не были. Счастье в мелочах, которыми наполнен каждый день.

– Самый любимый сингл в вашем репертуаре?

– Очень люблю песню «Цепи» и, конечно же, песня «Ты мое счастье». Сейчас работаем над новой, но пока не буду раскрывать тайну. Скоро все узнаете (улыбается)

– Профессия сильно вас изменила?

– Вы знаете, те, кто с большим трудом добились успеха, многие из них остались нормальными, добрыми, отзывчивыми людьми. О себе могу сказать, успех меня не изменил. Я осталась такой ж доброй, обычной девочкой из Казахстана, из города Кокшетау (улыбается). Все друзья, которые знают меня с самого детства, с которыми я общаюсь по сей день, говорят: «Ты не изменилась, такая же оптимистка, открытая, веселая, всегда улыбаешься и чтобы не случилось, говоришь, что все хорошо, не забываешь про нас…»

– Ваш успех — это везение или больше результат собственного труда?

– Скорее, результат своего труда. Если бы я не трудилась, то мне бы не повезло. Бог посылает нам нужных людей и дает шансы, но чтобы мы не делали, в любом случае, нужны труд и вера. Вы скажете везение? Нет, не везение, все достигается большим трудом, упорством и усидчивостью.

– Сегодня вас называют одной из главных «холостячек» страны, ваше сердце свободно?

– Я не знаю, когда мое сердце было свободно (смеется). Я люблю и любима (улыбается).

– Каким, должен быть ваш идеальный мужчина?

– Идеальный мужчина, для меня(!) – это мужчина, на которого могу положиться в трудную минуту, который любит, заботится, очень уважаю таких мужчин. Мне нравится быть слабой, я не люблю, когда женщины говорят: «я сильная, мне ничего не нужно», пожалуйста, будьте сильными, берите в руки лопату, копайте ямы, зарабатывайте сами деньги, варите машины, делайте, что хотите — это ваша жизнь. Но я из тех женщин, которым нравится быть слабой, мне нравится, что мужчина обо мне заботится, любит, дорожит, волнуется, я для него как хрустальная ваза, которую несет по жизни и боится её разбить. Мне вообще нравится такое отношение мужчин, я считаю это высшим пилотажем.

– В чем вы никогда себе не откажете?

– Я обожаю дарить подарки! Для меня это особое удовольствие, нет лучшей награды, чем видеть блеск в глазах и слёзы счастья, когда исполняется желание. Я никогда не экономлю, дарю подарки от всего сердца. И знаете, вся любовь, все эмоции возвращаются мне с лихвой.

Как истинная женщина я обожаю красивые наряды. Если я увидела что-то и эта вещь не выходит у меня из головы несколько дней, я покупаю её. Многие сценические наряды – это моя находка. Особенно приятно получать комплименты от моих слушателей после выступлений.

– Расскажите о ваших творческих планах. Планируете новые релизы в ближайшее время?

– Я не привыкла загадывать. Мы записываем новые песни, готовимся к новым концертам, обсуждаем участие в новых проектах. Главное – каждый наш день наполнен творчеством. Хочется немного сохранить интригу. Мои подписчики в социальных сетях всегда узнают обо всём первыми.

Фото из личного архива Софи КАЛЬЧЕВОЙ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.