Сохранение культурной идентичности России – одна из важнейших дискуссий ПМЭФ-2025

О том, как медиаиндустрия помогает сохранять культурную идентичность, говорили на сессии «Архитектура памяти: культурные коды – тренд или потребность в возвращении к истокам?» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров поделился опытом Холдинга в формировании культурных кодов в обществе. Он отметил, что проекты Холдинга транслируют «абсолютно понятный для каждого россиянина культурный код».

«Нужно защищать свои принципы, нужно защищать свою страну, нужно защищать свои идеалы. Мы это делали, мы это будем делать. Я считаю, на том стоит страна русская», – подчеркнул Александр Жаров. Среди проектов, отражающих курс «Газпром-Медиа Холдинга» на продвижение национального культурного кода, он выделил сериалы «Первый отдел» и «Таганрог», а также фильмы «В списках не значился» и «Группа крови».

«В нашем арсенале крупнейшие каналы распространения информации: это телеканалы, которые смотрят порядка 90 миллионов человек, платформа RUTUBE с более чем 4 миллионами авторов на сегодняшний день, где выложено свыше 400 миллионов видео. Отмечу, что сейчас RUTUBE смотрят порядка 20 миллионов пользователей ежедневно и 80 миллионов в месяц. Весь этот контент несет культурный код своих создателей, формируя восприятие действительности, нашей страны – молодым поколением», – отметил Александр Жаров, говоря о возможностях Холдинга по продвижению ключевых смыслов и ценностей.

Продолжил тему интереса аудитории к российскому контенту генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн:

«Наша главная задача – делать проекты про нас, нашу культуру, нашу историю, потому что наш контент интересен всем. Важно делать качественную работу про себя, и она будет иметь международный успех. В этом нет никаких сомнений. Что касается нашей аудитории, я как создатель контента могу сказать, что, конечно, для молодой аудитории сегодня в первую очередь важен аудиовизуальный контент, он имеет решающее значение. И, скажем откровенно, многие наши дети не читают книги, а смотрят произведения по этим книгам, чтобы понять, что происходило тогда. И, конечно, задача производителей сделать так, чтобы эти произведения были правдивыми, честными и интересными. Это касается и военно-исторических проектов. В библиотеке НТВ – много проектов подобного жанра, один из последних – «В списках не значился». И раньше говорили, что наша аудитория не любит патриотическое кино, что оно не показывает больших рейтингов, оно не собирает хорошую кассу в прокате. Это не так – военные фильмы очень популярны! Наш фильм в прокате собрал 650 млн рублей, показав лучший за последние годы результат среди всех военных картин. Сегодня фильм выходит на онлайн-платформах, после покажем на НТВ – и везде он будет иметь большой успех! Мы видим, как резко меняется интерес к военному кино в том числе и у молодой аудитории. Поэтому мы будем продолжать снимать такие фильмы! Тем же составом, каким мы работали над «В списках не значился», мы совсем скоро начнем работу над фильмом «Аты-баты, шли солдаты…» по мотивам произведения Бориса Васильева», — рассказал генеральный продюсер НТВ.

В ходе дискуссии Александр Жаров напомнил о проведенном «Газпром-Медиа Холдингом» исследовании образа героя, отметив, что среди российской аудитории наибольшей популярностью пользуются персонажи, которых можно условно назвать «Локальный патриот», «Везунчик», «Перевоспитанный» и «Большой герой». Все эти коды героев уходят корнями в русскую культуру и восприятие реальности, поэтому фильмы и сериалы, в которых есть похожие персонажи, пользуются особой популярностью среди российской аудитории.

Высоко оценила проект «Газпром-Медиа Холдинга» Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова. Говоря о трансляции смыслов и ценностей нашей страны за рубежом, в частности, в странах Африки, она подчеркнула: «Если мы хотим завоевания умов и сердец, мы должны системно проанализировать, чего они от нас хотят. И этот научный подход, какой образ героя нужен нам, должен существовать и с точки зрения внешнего рынка. Каждый из нас, когда что-то создает, должен быть переводчиком и переходником нашего культурного кода на культурный код стран, которые у нас не были и не знают о нас».

В дискуссии также приняли участие специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, президент Управления по делам культуры и древностей Королевства Бахрейн Халифа бин Ахмед Аль Халифа, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ольга Галактионова, кинорежиссер Алексей Учитель, генеральный продюсер 1-2-3 Production Артём Михалков, продюсер, режиссер Нила Мадхаб Панда, председатель совета Фонда Инносоциум Елена Маринина, скульптор Даши Намдаков. Модерировала сессию старший вице-президент – директор по внешним связям ПАО «Банк ПСБ» Вера Подгузова.