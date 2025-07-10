Сокровищницу Гохрана пополнило воссозданное украшение царской семьи

В День семьи, любви и верности, российские ювелиры передали в дар Гохрану реплику украшения царской семьи. Это воссоздание легендарного украшения – броши, созданной фирмой Карла Фаберже, которая была преподнесена Николаем Вторым будущей императрице Александре Федоровне в качестве свадебного подарка в 1894 году.

По инициативе и при поддержке Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства, а также женского патриотического общества ювелиры Дома CHAMOVSKIKH воплотили знаковое украшение династии Романовых — изысканный символ любви, верности и чистоты. Проект воссоздания исторической драгоценности приурочен к 130-летию венчания императора Николая Второго и Александры Федоровны.

В отеле «Метрополь» в Москве состоялась торжественная церемония передачи броши с аквамарином Гохрану России — главному хранилищу изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней России. Соответствующее соглашение, под пристальным вниманием СМИ и гостей, подписали руководитель Гохрана России Андрей Юрин и владелец ювелирного Дома CHAMOVSKIKH Александр Чамовских. Церемонию открыла приветственным словом автор концепции исторической реконструкции, президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Галина Ананьина.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра финансов Российской федерации Алексей Моисеев, руководители Гохрана, Пробирной палаты, общественные деятели и представителей ювелирного сообщества, журналисты ведущих СМИ.

«В последние годы Министерство финансов очень серьезное внимание уделяет поддержке ювелирного творчества в самых разных формах, – подчеркнул Алексей Моисеев. – Вы видите, что и на Финансовом форуме появляются выставки ювелирных изделий. Воссозданная мастерами брошь императрицы – это драгоценный подарок ко Дню семьи, любви и верности в коллекцию ювелирных изделий Гохрана России».

Значимость события отметил Андрей Юрин: «Мы на регулярной основе сегодня проводим ювелирные выставки и конкурсы. И всегда делаем раздел на этих выставках: «Подарки и последние приобретения». Данная брошь там, безусловно, будет представлена. Я

думаю, что мы найдём возможность представить это изделия и в Алмазном фонде, чтобы гости нашей страны тоже видели эти достижения современных ювелиров».

История оригинала броши, созданной Карлом Фаберже, величественна и драматична. Известно, что синий цвет в преданиях о камнях лапидарных отвечает за любовь, а затем своего рода соединение двух жизней с бриллиантами навсегда.

10 августа 1894 г., за три месяца до свадьбы, цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай Второй) приобрел за 1100 рублей брошь – подарок для принцессы Аликс Гессенской, будущей жене Александре Федоровне. Изящную брошь из платины украшал огромный искрящийся аквамарин голубовато-зеленого цвета, окруженный россыпью бриллиантов. Это образцовый аквамарин – уральский самоцвет из Адуйских приисков, встречающийся только в Сибири. Эта брошь была указана в счетных книгах как: «Куплена наследником Царевичем Николаем для своей невесты в качестве свадебного подарка…». Сохранился чек и дата покупки – 10 августа 1894 года на 1100 рублей. Чек подписан Хенрихом Вигстрёмом, одним из самых известных ювелиров в команде Фаберже.

Александра Федоровна так любила эту брошь, что не смогла расстаться с ней даже в заключении в Ипатьевском доме. Эта драгоценность была с ней вплоть до момента ее трагической смерти 17 июля 1918 года.

Современные мастера ювелирного Дома CHAMOVSKIKH не ограничились реконструкцией уникальной исторической драгоценности, но переосмыслили ажурную оправу из белого золота. Получилась оригинальная брошь-трансформер. Съемная петля позволяет носить ее как колье, причем закреплять кулон как в прямом положении, так и под углом. Крупный квадратный аквамарин весом более 114 карат обрамлен 672 бриллиантами круглой огранки. Впервые драгоценность была представлена на Московском финансовом форуме в 2024 году.

«Нашей задачей было влюбить людей и в эту брошь, и в наследие наших императора и императрицы, в отечественную историю. Дать людям вспомнить это, чтобы патриотический дух ещё больше процветал в нашей стране, – прокомментировал создание драгоценности Александр Чамовских.

«Спустя более чем 100 лет украшение, достойное носить имя национального достояния страны, вновь окажется в сокровищнице Российского государства», – констатировала президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства Галина Ананьина.

Помимо знаменательной броши, Музеем памяти семьи Императора Николая Второго в Усадьбе «Белая Дача» и АО «Гознак» на церемонии были представлены другие ценные экспонаты, в том числе набор серебряных памятных медалей «Императорская семья. Святые Царственные Страстотерпцы». Он выпущен в 2020 году к 20-летию канонизации Русской православной церковью членов Императорской семьи как Страстотерпцев в составе «Новомучеников и исповедников Церкви Русской». Гости также смогли насладиться созерцанием ряда премиальных украшений ювелирного Дома CHAMOVSKIKH.