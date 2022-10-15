SOLDOUT выпустили новую песню «Дура», которую уже можно послушать на всех стриминговых площадках. Самое время погрузиться в приятную драматичность под гитарную лирику.

«Дура» создана в простом дворовом стиле, сочетающая в себе легкий текст и запоминающуюся мелодию, которую могут исполнять компании друзей под гитару, собравшись в парке.

История про расставание иллюстрируется с другого ракурса: повествование о последней ночи между уже бывшими партнерами. Они понимают, что расставание неизбежно, но именно та последняя близость, которая происходит, становится особенной. Трек про мужскую боль и отчаяние: ситуация безвыходная, но молодой человек все равно пытается что-либо сделать, остановить время. Последний поцелуй, последнее прикосновение…

«Дура, не кричи, постой

Я как будто сам на свой

Знаю, что наши пути разведут

Меня с тобой,

Но сегодня до утра

Мы не дружим с головой,

Вытри слезы, я весь твой…»

– «Это точно в последний раз» — люди, цепляясь за единственные нити, что когда-то связывали их, зачастую стремятся вновь прикоснуться друг к другу несмотря на всю боль. Причины? Они у всех разные, но это сильная эмоция, это тот нерв, который мы хотели перенести на музыку, — поделились в своих соцсетях SOLDOUT.

Трек «Дура» представлен на всех стриминговых платформах!

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